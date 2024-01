Google Bard: Google integriert KI-Bildgenerator in den ChatBot – neues Feature kommt in Kürze (Teardown)

Der KI-ChatBot Google Bard erhält immer wieder neue Funktionen und in Kürze soll ein neues Feature einziehen, auf das viele Nutzer schon seit langer Zeit warten dürften: Die Integration eines KI-Bildgenerators aus dem Hause Google Deepmind. Laut einem Leak sollte noch heute ein entsprechendes Update freigeschaltet werden, das den Nutzern die Bildgenerierung über einen englischen Prompt ermöglichen soll.



Schon in wenigen Tagen dürfte Google Bard ein großes Update erhalten, das die Relevanz des KI-ChatBot durch eine deutlich größere Reichweite erhöhen soll. Doch bis es soweit ist, dürfte man erst noch ein Feature integrieren, auf das viele Nutzer seit dem Start des KI-ChatBot gewartet haben: Einen KI-Bildgenerator. Schon vor einigen Monaten wurde ein KI-Bildgenerator für die Google Bildersuche angekündigt und somit ist der Weg für Bard eigentlich gar nicht mehr weit.

Laut des geleakten Changelogs soll der KI-Bildgenerator noch heute für alle Nutzer ausgerollt werden, die Prompts in englischer Sprache eingeben. Der Tag hat noch ein paar Stunden (in den USA bekanntlich noch ein paar mehr), aber bisher gibt es keine Spur von dieser Funktion. Dabei wäre es für Google gar nicht so weit weg, denn wir haben euch schon vor knapp zwei Jahren Googles drei KI-Bildgeneratoren vorgestellt, die man sicherlich anzapfen kann. Auch im Workspace-Universum sowie auf den Pixel-Smartphones kommen solche Generatoren bereits zum Einsatz.

Wir dürfen gespannt sein, ob es noch kommt oder sich so wie die Ankündigung des großen Bard-Updates weiter verzögert.

