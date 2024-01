Die Power der Google-KI auf dem Galaxy S24: Gemini, Android Auto, Google Messages und Circle to Search

Samsung hat gestern Abend die neuen Galaxy S24-Smartphones vorgestellt, die neben der aktualisierten Hardware auch zwei große Softwarebrocken rund um Android mitbringen, die man sich bei Google geborgt hat: Es gibt ganze sieben Jahre Android-Updates und die „Power der Google-KI“ rund um Gemini wird auf den neuen Samsung-Smartphones Premiere feiern. Jetzt hat Google die Möglichkeiten ausführlich vorgestellt.



Die ohnehin schon seit vielen Jahren bestehende Partnerschaft zwischen Google und Samsung wird mit den neuen Galaxy S24-Smartphones noch enger: Denn wie schon vorab bekannt geworden ist, werden die beiden Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz zusammenarbeiten, wobei Googles Gemini die Basis für die vielen KI-Features bieten soll. Vielleicht hat Google auch etwas mit den sieben Jahren Android-Updates für die Galaxy S24-Smartphones zu tun. Angekündigt hat man aber erst einmal die folgenden Neuerungen:

Gemini-Funktionen

Auf den neuen Samsung-Smartphones finden sich viele kleine KI-Funktionen vom Notizbuch über die Spracheingabe und das Diktiergerät bis hin zur Tastatur oder der Bildbearbeitung. All das wird von einer Künstlichen Intelligenz angetrieben, die zum Teil Offline auf den Geräten vorhanden ist und zum Teil über die Google Cloud abgerufen wird. Es ist also eine enge Partnerschaft zwischen Samsung und Google Cloud, das so manche Funktion überhaupt erst möglich macht.

Lokal auf den Geräten befindet sich Gemini Nano, über die Cloud kann Gemini Pro abgerufen werden und schon bald könnte man das Pro-Modell gegen Bezahlung gegen Gemini Ultra tauschen. Dazu sind aber noch keine Details bekannt.

Circle to Search

Mit Circle to Search führt Google zuerst auf den Galaxy S24-Smartphones ein neues Feature ein, das die Suche auf dem Smartphone so einfach wie noch nie machen soll. Dazu muss einfach nur eine Geste ausgeführt werden, die eine Suchleiste zum Vorschein bringt und den aktuellen Displayinhalt festhält. Auf diesem Bild lassen sich dann beliebige Objekte einkreisen oder Wörter markieren, zu denen innerhalb weniger Sekunden per Objekterkennung weitere Informationen gezeigt werden. Es ist eine Google Lens-Integration in die Android-Oberfläche.

Android Auto

Bei Android Auto gibt es zwei wichtige Neuerungen, die die Nutzung der Infotainment-Plattform noch komfortabler machen sollen. Die erste Neuerung besteht aus einer Künstlichen Intelligenz, die Benachrichtigungen zusammenfassen kann, Konversationen aus Gruppenchats zusammenfassen kann und schnelle Inhaltsangaben zum Thema liefert. Außerdem werden dem Nutzer vorgefertigte Antworten vorgeschlagen, die je nach offener Fragestellung auch direkt von der KI beantwortet werden kann – etwa die Frage nach der Ankunftszeit.

Die zweite Neuerung bezieht sich auf die Oberfläche, die in Kürze auch bei Samsung-Smartphones an die Smartphone-Oberfläche in puncto Hintergrundbild und Icon Pack angepasst wird.

Google Messages

Google Messages wird mit dem Start der Galaxy S24-Smartphones ebenfalls neue KI-Funktionen erhalten. Diese werden den Nutzern dabei helfen, Nachrichten zu verfassen. Es gibt schnelle Vorschläge, ebenfalls Zusammenfassungen und das „Magic Compose“ kann somit in einigen Fällen die Tipparbeit im Messenger ersparen. Wenn man das denn wirklich möchte, denn in den meisten Fällen ist ein Messenger doch eher eine persönliche Kommunikation und sollte vielleicht nicht unbedingt in eine KI ausgelagert werden.

