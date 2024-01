Samsung Galaxy S24 Livestream: Hier könnt ihr die Präsentation ab 19:00 Uhr Live bei YouTube verfolgen

Nach monatelangen Spekulationen und Gerüchten ist es heute Abend endlich soweit: Samsung wird die Galaxy S24-Smartphones vorstellen und die erfolgreiche Serie in die nächste Generation bringen. Neben den erwarteten neuen Smartphones wird auch die Künstliche Intelligenz rund um „Galaxy AI“ im Mittelpunkt stehen, die höchstwahrscheinlich von Google betrieben wird. Wer das nicht verpassen und Live dabei sein möchte, sollte heute Abend ab 19:00 Uhr den Livestream bei YouTube verfolgen.



Samsung lädt am heutigen 17. Januar zum Galaxy Unpacked: Discover your Epic-Event, das schon jetzt viel Aufmerksamkeit erhält und wie üblich Live bei YouTube übertragen wird. Während des Livestreams wird unter anderem die neue Galaxy S24 Smartphone-Familie vorgestellt, über die in den letzten Wochen bereits sehr viel bekannt geworden ist. Konkret dürfen wir das Galaxy S24, das Galaxy S24 Plus sowie das Galaxy S24 Ultra erwarten. Letztes mit fünf Kameras und Stiftbedienung.

Schon im Vorfeld hat Samsung auf einige Teaser in Form von Bildern und Videos gesetzt, die sich diesmal nicht nur auf das markante Kamera-Design bezogen, sondern erstmals seit langer Zeit auch die Software in den Mittelpunkt gestellt hat. Konkret ist die Rede von der Galaxy AI, die aller Voraussicht nach gemeinsam mit Google betrieben wird und als erste Smartphones die neue Bard-KI im Gepäck haben könnte. Wie das genau aussehen kann, werden wir erst heute Abend erfahren und ist bisher tatsächlich nicht durchgesickert.

Es verspricht ein interessantes Event zu werden. Auch wenn das allermeiste in puncto Hardware bereits bekannt ist, sind die Ankündigungen der Smartphones sowie der dazugehörigen Software-Features sicherlich wieder sehenswert. Auch ein Auftritt von Google rund um die KI oder weitere Software-Features, die man in jedem Jahr exklusiv für die Galaxy S-Familie bringt, ist zu erwarten. Es könnte einige Überraschungen geben, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt.









Auch in diesem Jahr wird die Präsentation „Epic“, denn während man beim S22 vom „Epic Standard“ sprach, beim S23 vom „Epic Moment“ geht es diesmal um „Discover your Epic“. Es wird interessant sein, wie viel Raum die Hardware der Geräte – also Samsungs eigentliche Leistung – einnehmen wird und wie viel man in diesem Jahr auf Software setzen wird. Denn neben der möglichen Google-KI wurde erst vor wenigen Tagen bekannt, dass Samsung die Smartphones ganze sieben Jahre lang mit Android-Updates versorgen will – ähnlich wie Google bei den Pixel-Smartphones.

Im Anschluss der Präsentation werden wir das Ganze rund um die Software-Features hier im Blog noch einmal zusammenfassen.

