Samsung Galaxy S24 Aktion: Jetzt gleich vorbestellen und kostenloses Speicher-Upgrade erhalten – alle Infos

Die neuen Samsung Galaxy S24-Smartphones sind da! Samsung hat die neue Smartphone-Familie vor wenigen Minuten im Livestream vorgestellt und hält für diese eine starke Vorbesteller-Aktion bereit, die ihr bei Interesse nicht verpassen solltet: Wenn ihr eines der Smartphones innerhalb der nächsten 15 Tage bestellt, erhaltet ihr ein kostenloses Speicher-Upgrade auf die nächsthöhere Stufe.



Samsung Galaxy S24 Vorbesteller-Aktion

Die Samsung Galaxy S24-Smartphones sind offiziell vorgestellt worden, können ab sofort vorbestellt werden, und werden am 30. Januar 2024 offiziell erscheinen. Solltet ihr an den Geräten Interesse haben, solltet ihr aber nicht darauf warten, sondern schon jetzt bestellen – denn Samsung hat eine starke Vorbesteller-Aktion gestartet. Wenn ihr ab sofort bis einschließlich 30. Januar bestellt, bekommt ihr ein Speicher-Upgrade. Ihr zahlt also bspw. für die Variante 128GB und erhaltet 256GB oder erhaltet 512 GB beim Kauf von 256GB. Entscheidet ihr euch für die höchste Speicherstufe, zahlt ihr den Preis für die Stufe darunter. Außerdem gibt es eine 100 Euro-Ankaufprämie sowie eine deutlich vergünstigte Galaxy Watch. Schaut euch hier die Aktionen an.

Und so viel könnt ihr sparen, hier sind die offiziellen Preise der Smartphones:

Galaxy S24 mit 128GB: 899 Euro

Galaxy S24 mit 256GB: 959 Euro

Galaxy S24+ mit 256GB: 1149 Euro

Galaxy S24+ mit 512GB: 1269 Euro

Galaxy S24 Ultra mit 256GB: 1449 Euro

Galaxy S24 Ultra mit 512GB: 1569 Euro

Alle Infos zu den Geräten findet ihr auf den folgenden Partnerseiten, die das deutlich besser beschreiben können bzw. auf jeder beliebigen Tech-Seite im Web. Aus Google-Sicht sind sicherlich die sieben Jahre Android-Update sowie die Google KI für Galaxy AI sehr relevant.

Samsung Galaxy S24 jetzt vorbestellen und sparen

