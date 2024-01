Galaxy AI & Pixie: Samsung und Google werden wohl gemeinsam in die neue Smartphone-Ära starten (Video)

In diesem Jahr kommen auch die Smartphone-Hersteller nicht mehr um die Künstliche Intelligenz herum und dürften ihre Flaggschiffe mit allerlei sichtbaren KI-Features ausstatten – das gilt auch für Samsung und Google. Setzt man die bisher bekannten Puzzleteilchen zusammen, könnte man zu dem Schluss kommen, dass die beiden Unternehmen in diesem Bereich eng zusammenarbeiten. Beginnend mit Galaxy AI und einige Monate später auf dem Google-Assistenten Pixie.



Künstliche Intelligenz ist schon seit langer Zeit ein fester Bestandteil des Smartphone-Alltags, allerdings ist diese bisher kaum sichtbar und verrichtet ihre Dienste im Hintergrund. Doch im Jahr 2024 reicht das wohl nicht mehr aus, sodass die KI deutlich in den Vordergrund rücken muss – ob das sinnvoll oder ist nicht, spielt erst einmal keine Rolle. Google arbeitet seit Jahren an KI-Modellen und hat spätestens im vergangenen Jahr den Turbo eingelegt, der unter anderem Bard, zahlreiche Produkt-Integrationen und zuletzt das Gemini-Modell hervorgebracht hat.

Google hat bereits angekündigt, dass die Künstliche Intelligenz am Smartphone eine große Rolle spielen wird, zunächst aber wohl eher auf Hersteller-Ebene und weniger als Bestandteil von Android. Samsung wird heute Abend erste Fakten geschaffen und parallel zu den Galaxy S24-Smartphones die Galaxy AI ankündigen. Bisher wissen wir noch nicht, worum es sich dabei handelt, doch schon der Teaser lässt erahnen, dass man in Südkorea keine entsprechend ausgestattete KI-Abteilung hat, sondern eng mit Google kooperiert.

Rund um die Pixel-Smartphones gab es kürzlich erste Hinweise auf eine neue Pixie-KI, die auf den Pixel-Smartphones sowohl den Google Assistant als auch die Bard-Integration ablösen könnte. Über Pixie ist noch weniger bekannt als über die neue Samsung-KI, aber es ist wohl kein Zufall, dass beide Unternehmen an ähnlichen Konzepten arbeiten und diese schon bald offiziell ankündigen dürften.









Starten Samsung und Google gemeinsam in die neue Smartphone-Ära?

Samsung spricht von nicht weniger als einer neuen Smartphone-Ära. Auch Google spricht immer wieder von einer KI-Ära und hat diese Bezeichnung bisher häufig für die Workspace-Integration sowie die KI-Nutzung in weiteren Produkten verwendet. Weil beide Unternehmen schon seit langer Zeit eng zusammenarbeiten und seit einigen Jahren gar als „best buddys“ gelten, wäre eine gemeinsame Strategie kaum verwunderlich. Schon seit vielen Jahren bietet Google jährlich exklusive neue Features für die brandneue Galaxy S-Generation. In puncto Wear OS arbeitet man sehr eng zusammen und auch bei VR/AR/XR fährt man in einem Boot.

Ich erwarte, dass es sich bei „Galaxy AI“ und „Pixie“ mehr oder weniger um die gleiche Plattform handelt. Zwar mit unterschiedlichem Branding und Funktionsumfang, aber basierend auf demselben KI-Modell und einer ähnlichen Umsetzung. Als Basis könnte Gemini (Ultra) zum Einsatz kommen. Heute Abend dürfte es eine erste Ankündigung auf dem Samsung-Event geben und vielleicht wird Google im ganz großen Stil erst im Mai zur eigenen Google I/O nachlegen und den Sprachassistenten Pixie vorstellen.

