Google Workspace: Die neue KI-Ära ist da – diese neuen Funktionen bietet die Duet-Seitenleiste (Screenshots)

Vor einigen Monaten hat Google eine neue KI-Ära für Google Workspace angekündigt, die viele neue Möglichkeiten in das Cloudpaket bringen soll. Viele Bestandteile wurden bereits für erste experimentierfreudige Nutzer ausgerollt, andere sind noch im engeren Testlauf und wieder andere werden langsam an die Nutzergruppen verteilt. Jetzt zeigen sich die Möglichkeiten der Duet-Seitenleiste auf einer Reihe von Screenshots.



Wir haben euch schon vor einigen Monaten die neuen KI-Möglichkeiten in Google Workspace gezeigt, die unter anderem aus den generativen Möglichkeiten zum Verfassen neuer Dokumente, E-Mails, Auflistungen und mehr bestehen. In Form der Duet-KI wird es aber auch einen Assistenten geben, der kontextbasierte Aktionen anbieten soll – vielleicht ein wenig vergleichbar mit dem ebenfalls noch sehr jungen Microsoft Copilot.

Duet findet in der Seitenleiste von Google Drive, Google Docs oder Google Sheets statt und bietet in Form eines ChatBots neue Möglichkeiten zum Umgang mit den Inhalten an. Visuell ein wenig vergleichbar mit dem neuen Google Support-ChatBot, aber deutlich interaktiver umgesetzt. Denn dort lassen sich nicht nur vorgeschlagene Funktionen auswählen, sondern auch neue Anforderungen stellen, die von Duet erstellt und in das jeweilige Dokument übernommen werden können.

In mehreren neuen Support-Dokumenten wird das Ganze jetzt ausführlich erklärt. Hier findet ihr eine schnelle Zusammenfassung der Möglichkeiten sowie kurze Animationen mit den einzelnen Funktionen im Einsatz. Bisher ist nur die Rede davon, dass Duet noch nicht für alle Nutzer verfügbar ist, ein Zieldatum für den Abschluss des Rollouts gibt man aber nicht an.









Google Drive

Einige Beispielanfragen:

„Fassen Sie die wichtigsten Punkte zusammen“

„Fassen Sie diese Datei für mich in Stichpunkten zusammen.“

„Wer hat das Designdokument für Projekt B geschrieben?“

„Wann läuft unser Vertrag mit Anbieter A aus?“

„Wie viele Kundenanmeldungen haben wir für diese Testanwendung erhalten?“

» Mehr Infos bei Google Drive Support

Google Docs

Einige Beispielanfragen:

Fassen Sie zusammen : „Fassen Sie dieses Dokument zusammen“, „Erklären Sie dieses Dokument, als wäre ich 5 Jahre alt“ und lassen Sie Duet einfach den Text zusammenfassen, den Sie hervorheben

Schreiben oder umschreiben : „Schreiben Sie eine Ankündigungs-E-Mail zu einer neuen Funktion“ und „Machen Sie die Ankündigung unterhaltsamer“

Bilder erstellen : „Erstellen Sie ein Bild eines Hundes mit Brille“

Verweisen Sie auf Dateien aus Drive, um Antworten in Dokumenten zu generieren : „Was sind die Hauptpunkte von: Besprechungsnotizen: Kernteam-Synchronisierung“

Verweisen Sie auf Gmail-E-Mails : „Informieren Sie mich über die neuesten E-Mails mit monatlichen Übersichten.“

» Mehr Infos bei Google Docs Support









Google Sheets

Einige Beispielanfragen:

Zusammenfassen

Tabellen erstellen : „Erstellen Sie eine Tabelle für ein ganztägiges Teamevent“, „Erstellen Sie einen Reiseplan für einen Urlaub in einem Nationalpark“ und „Erstellen Sie einen Social-Media-Tracker für das Marketing“.

Es besteht auch die Möglichkeit zur Verfeinerung: „Fügen Sie weitere 5 Zeilen mit verschiedenen Aktivitäten hinzu“ und „Fügen Sie eine Spalte für Kosten hinzu“.

Erstellen Sie Formeln : „Erstellen Sie eine Formel, die Tore durch Spiele teilt“ und „Erstellen Sie eine Formel, um Zelle C1 im Bereich D:G zu finden und den Wert in Spalte G auszugeben.“

» Mehr Infos bei Google Sheets Support

