Google Wallet: Kartenzahlung und digitale Zahlung ist für 89 Prozent der Deutschen selbstverständlich (Studie)

Das Bezahlen mit Karte oder einer anderen Möglichkeit abseits von Bargeld hat über die Jahre immer mehr an Relevanz gewonnen und ist laut einer neuen Studie für die meisten Deutschen eine Selbstverständlichkeit geworden. In diese Kategorie fallen auch die Zahlung mit Google Wallet oder ähnlichen Lösungen. Tatsächlich wird aus der Selbstverständlichkeit langsam eine Grundvoraussetzung.



Mastercard hat eine interessante Studie in Auftrag gegeben, die viele Zahlen und Anteile hervorbringt, deren Tendenz nicht überraschend, der Anteil hingegen schon zum Teil unerwartet hoch ist. So sind mittlerweile 89 Prozent der Deutschen der Meinung, dass an allen Verkaufsstellen eine Kartenzahlung akzeptiert werden sollte – unabhängig davon ob physisch oder digital. Ganze 39 Prozent gaben sogar an, schon einmal ein Geschäft verlassen zu haben, weil nur Bargeld akzeptiert wurde.

Ganze 63 Prozent aller Umfrage-Teilnehmer geben an, dass sie kontaktloses Bezahlen aus den unterschiedlichsten Gründen bevorzugen. Unter diesen nutzen 75 Prozent der Menschen bevorzugt die Karte, immerhin schon 23 Prozent nutzen das Smartphone und die restlichen zwei Prozent eine Wearable-Alternative wie etwa die Smartwatch oder einen smarten Ring. Die Zielgruppe der digital-zahlenden Nutzer ist offenbar sehr robust, denn in den letzten 12 Monaten haben 26 Prozent der Nutzer schon einmal per Smartphone oder Smartwatch bezahlt. Also in etwa die gleiche Höhe wie bei der Tendenz.

Die Studie wurde bereits im August 2023 mit 1.001 Teilnehmern durchgeführt und gilt als repräsentative Stichprobe. Wohlgemerkt in Auftrag von Mastercard, aber ich denke, dass auch ein anderer Auftraggeber zu ähnlichen Ergebnissen gekommen wäre.

[Mastercard-Studie]