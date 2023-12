Google Wallet: Funktioniert das auch Offline? Bezahlen per Smartphone geht auch ohne Internetverbindung

Das Bezahlen mit Google Wallet kann sehr komfortabel sein, wenn das Smartphone und die Smartwatch zuverlässig funktionieren. Aber wie sieht es eigentlich aus, wenn die Internetverbindung streikt oder ihr im Keller-Supermarkt keinen Empfang habt? Auch das ist kein großes Problem, denn tatsächlich funktioniert das Bezahlen mit Wallet auch Offline ohne Probleme.



Mit Google Wallet oder einer ähnlichen App kann das Smartphone die Kreditkarte oder Debitkarte ersetzen, um im stationären Handel zu bezahlen. Technisch funktioniert das zwar ein bisschen anders, aber der Prozess auf der Seite des Kunden ist vergleichbar, sodass das Ganze auch ohne Internetverbindung funktioniert. Denn schließlich hat die Karte auch keine Internetverbindung. Aber wie wird dann die Verbindung zwischen dem Kartenanbieter, der Supermarktkasse und eurer digitalen Karte hergestellt?

Google Wallet setzt auf lokal gespeicherte „Einmalpasswörter“, die sich nur am Smartphone befinden. Sobald das Smartphone auf den Kartenleser gelegt wird, wird ein solcher Code an den Zahlungspartner gesendet, wodurch dieser die Transaktion dem Kundenkonto zuordnen kann. Nach einmaliger Nutzung ist das Passwort nicht mehr gültig – wie der Name schon sagt. Auf dem Smartphone befinden sich mehrere Codes, sodass auch mehrfaches Bezahlen mit dem Smartphone ohne Internetverbindung möglich ist.

Sobald das Limit erschöpft ist, erhält Wallet automatisch neue Codes vom Bezahlanbieter. Daher reicht es aus, wenn ihr euch alle paar Tage einmal mit dem Internet verbindet, um Wallet zuverlässig zu nutzen. Für einen Kurzurlaub im Ausland ohne Internetempfang könnt ihr das Smartphone also ebenfalls zum Bezahlen nutzen.

Anders sieht es aus, wenn der stationäre Händler oder der Bezahlpartner einen Netzwerkausfall hat. Denn dann geht gar nichts mehr, aber das gilt bekanntlich auch für das Bezahlen per Karte.

[9to5Google]