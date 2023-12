Pixie: Google bringt wohl neuen KI-Assistenten auf die Pixel-Smartphones – Start mit dem Pixel 9 (Teardown)

Auch auf den Pixel-Smartphones spielt die Künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle und könnte nach Jahren der Hintergrundaktivitäten demnächst den großen Auftritt erhalten: Ein aktueller Leak zu den Pixel 9-Smartphones verrät, dass diese mit einem ganz neuen KI-Assistenten starten dürften. Dieser hört derzeit auf die Bezeichnung Pixie und soll weit über das hinausgehen, was die aktuellen Assistenten auf den Smartphones bieten.



In puncto Künstlicher Intelligenz und Sprachassistenten ist Google wahrlich nicht schlecht aufgestellt, denn man hat den seit Jahren etablierten Google Assistant, den neuen KI-ChatBot Bard und das noch ganz taufrische KI-Modell Gemini. Letztes ist bereits mit dem jüngsten Pixel Feature Drop auf den Pixel-Smartphones eingezogen. Mit der abgespeckten Version „Gemini Nano“ kann der Pixel Rekorder ohne Cloudanbindung Texte selbstständig zusammenfassen.

Glaubt man einem Bericht von The Information, dann wird das mit den Pixel 9-Smartphones deutlich weiter gehen. Denn mit Pixie soll eine deutlich personalisiertere und mächtigere Version des Google Assistant Einzug halten. Das neue Produkt dürfte auf Gemini basieren und soll ähnlich wie Bard auch auf die Google-Produkte wie GMail, Maps, Drive und Co zugreifen können. Der Funktionsumfang ist in diesem frühen Stadium aber noch vollkommen unklar.

Interessanterweise soll es sich bei Pixie weder um den Google Assistant noch um das kommende „Google Assistant with Bard“ handeln. Stattdessen dürfte Pixie allein schon aufgrund der derzeitigen Namensgebung ein Exklusivprodukt für die Pixel-Produkte bleiben. Anbieten will man das auch auf den günstigeren Pixel-Smartphones sowie der Pixel Watch. Ob „Pixie“ das neue Hotword zum Aufruf wird? Passend wäre es.

[9to5Google]