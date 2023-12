Google Chrome: Neuer KI-Generator für Themes kommt – Browserdesign vollständig anpassen (Screenshots)

Mit Google Chrome ist es mittlerweile sehr leicht, eigene Themes zu erstellen und die Oberfläche farblich auf die eigenen Wünsche abzustimmen. Dennoch wollen die Chrome-Entwickler den Nutzern noch mehr Möglichkeiten geben sowie die Erstellung solcher Themes vereinfachen. Wenig überraschend kommt dafür Künstliche Intelligenz zum Einsatz, die auf Basis der Eingaben des Nutzers eigene Themes erstellen soll.



Das Anpassen der Google Chrome-Oberfläche nach den eigenen Wünschen ist mittlerweile sehr leicht geworden, denn die Theme-Auswahl ist einfach zugänglich und in wenigen Sekunden erledigt. Einfach eine Farbe oder ein Bild auswählen, einige weitere Optionen festlegen und schon sieht der Browser so aus, wie man ihn gerne hätte. In Google Chrome Canary zeigt sich jetzt dennoch eine erweiterte Version, die noch mehr Möglichkeiten bieten soll.

Wie ihr sehen könnt, kommt hier eine KI zum Einsatz, die es den Nutzern ermöglicht, ein Motiv sowie die dazu passende Farbgebung zu erstellen. Das erinnert interessanterweise ein wenig an den neuen KI-Wallpaper-Generator der Pixel-Smartphones, der ebenfalls eigene Motive erstellen lässt. Das Basteln am Aussehen des Browsers findet auch in diesem Fall wieder in der Seitenleiste statt, die sowohl vom Gesamtbrowser als auch der Neuer Tab-Seite zugänglich ist.

Derzeit scheint sich das noch in einem frühen Stadium zu befinden und muss selbst in Canary mit einem versteckten Schalter aktiviert werden. Dennoch dürfte es nicht mehr lange dauern, bis es für alle Nutzer freigeschaltet wird.

» Google Chrome: Neuer Desktop-Modus auf Premium-Tablets wird zum Standard – optimiert die Darstellung

» Gemini: Google startete mit Fake-Video in die neue KI-Ära – jetzt zeigt man, was Gemini wirklich kann (Video)