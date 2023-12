Pixel & Galaxy: Googles KI-Wallpaper starten in Kürze mit OneUI 6.1 auf Samsung-Smartphones (Screenshot)

Mit dem Start der Pixel 8-Smartphones hat Google die KI-Wallpaper eingeführt, die es den Nutzern ermöglicht, mit Künstlicher Intelligenz eigene Hintergrundbilder zu erstellen. Bisher ist dieses Feature Pixel-exklusiv, doch dabei wird es offenbar nicht bleiben, denn in Kürze dürfte dieses auch für aktuelle Samsung-Smartphones ausgerollt werden. Geleakte Screenshots belegen das ohne Zweifel.



Wenn Google die jeweils neueste Pixel-Generation mit neuen Features bedenkt, dann werden diese oftmals im Laufe der Zeit für ältere Pixel-Generationen, für zahlende One-Abonnenten oder auch in einigen Fällen für alle Android-Nutzer freigeschaltet. Offenbar ist auch Samsung ein Teil dieses Rädchens und erhält in Kürze ein bisher Pixel-exklusives Feature, das erst vor wenigen Wochen für die Pixel 8-Smartphones gestartet wurde: Die KI-Wallpaper.

Obige Screenshots stammen aus Samsung OneUI 6.1 (links) und vom Pixel 8 (rechts). Es handelt sich um die Oberfläche zur Generierung neuer KI-Wallpaper auf Basis der von den Nutzern ausgewählten Motive. Allein der Screenshot reicht aus, um zweifelsfrei festzustellen, dass es sich um die gleiche Funktion handelt. Der Unterschied besteht lediglich in der Größe der Vorschau sowie im Button „Surprise me“ vs. „Inspire me“. Da Samsung diese Funktion in die eigene Wallpaper-App implementiert, sieht es geringfügig anders aus.

Es ist zu erwarten, dass Samsung diese Funktion tatsächlich mit dem Rollout von OneUI 6.1 auf die aktuellen Galaxy-Smartphones bringt. Gut möglich, dass auch weitere KI-Funktionen der Pixel-Smartphones mittelfristig ihren Weg auf die südkoreanischen Smartphones finden.

[9to5Google]