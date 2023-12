Gemini: Google startete mit Fake-Video in die neue KI-Ära – jetzt zeigt man, was Gemini wirklich kann (Video)

In der vergangenen Woche hat Google mit Gemini nach eigenen Angaben eine neue Ära der Künstlichen Intelligenz eingeläutet, die an vielen Stellen im Google-Netzwerk überschwänglich angekündigt wurde. Doch die Ankündigung war von der Erkenntnis überschattet, dass das Demovideo gefaked war und in der gezeigten Form nicht der Wahrheit entsprach. Jetzt zeigt man, was Gemini wirklich kann.



Für Google dürfte Gemini eines der wichtigsten Produkte des Jahres sein, denn man will die KI-Versäumnisse vollständig aufholen und die Konkurrenz überholen – nach eigenen Angaben ist das zumindest unter Laborbedingungen bereits gelungen. Doch leider hielt man es trotz aller Superlative für notwendig, die Ankündigung mit einem stark geschönten Video zu begleiten. Das hat sich schnell als Bumerang erwiesen, denn das sicherlich sehr starke Produkt wurde somit schlechter als es wirklich ist abgestempelt.

Jetzt hat Google darauf reagiert und in einem Blogpost gezeigt, wie das Video wirklich entstanden ist bzw. welche Dinge Gemini beherrscht. Dabei zeigt sich das, was man schon in einem ersten Statement angekündigt hatte: Gemini kann all das, was im Video zu sehen war. Lediglich die Wartezeit zwischen den einzelnen Anwendungen ist länger als im Video und eine fortlaufende Kommunikation mit Gemini ohne Kontext ist nicht möglich.

Wer sich für Gemini und dessen Möglichkeiten interessiert, die derzeit von Endnutzern gerade einmal im Ansatz ausgeschöfpt werden können, findet alle Infos dazu in Googles Blogbeitrag.

» Gemini: Die neue KI-Ära beginnt mit einer geschönten Demo – Google bestätigt, dass das Video nicht real war

» Google Gemini: Eine neue Ära beginnt – so hat Google-CEO Sundar Pichai das neue KI-Modell angekündigt

[Google Developers Blog]

Letzte Aktualisierung am 7.12.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!