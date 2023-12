Android: Warum hat der Google Play Store ein illegales Monopol – der Apple App Store aber nicht? (Meinung)

Google hat vor Gericht eine Niederlage kassiert, deren Auswirkungen noch sehr schwerwiegend sein könnten: Der Google Play Store bildet ein illegales Monopol, das in der Form nach Ansicht des Gerichts nicht bestehen dürfte. Bisher gibt es noch keine Details zum Urteil und dessen Folgen, aber dennoch darf aus objektiver Sicht hinterfragt werden, ob Google wirklich ein Monopol in diesem Bereich hat. Vor allem im Vergleich mit Apple, das angeblich kein Monopol hat.



Seit über drei Jahren stritten Google und Epic vor Gericht um einen möglichen Wettbewerbsmissbrauch durch den Google Play Store. Auslöser war es, dass Google dem Fortnite-Entwickler keine Rabatte einräumen wollte, zumindest nicht offiziell. Tatsächlich gab es Versuche von Google, Fortnite den roten Teppich auszurollen, doch das war Epic nicht genug. Aber darum soll es in diesem Beitrag nicht gehen, sondern viel mehr um das Urteil selbst.

Eine Jury hat befunden, dass der Google Play Store ein illegales Monopol bildet, wir hatten hier ausführlich darüber berichtet. Bisher gibt es keine Details, aber dennoch haben wir sozusagen die Überschrift des Urteils. Der Google Play Store bildet ein Monopol, das von anderen App Stores unter Android nicht durchbrochen werden kann. Das darf man hinterfragen







Warum hat Apple kein Monopol?

Zwar dürfte der Google Play Store unter Android in puncto Marktanteile eine Monopolstellung haben, aber man kann Google nicht die Schuld für die erfolglose Konkurrenz geben. Doch das ist vielleicht Ansichtssache. Viel höhere Wellen schlägt das Ganze eher im Vergleich zu einem früheren Urteil bei einem ähnlichen Verfahren gegen Apple. Denn dort kam das Gericht zu dem Schluss, dass Apples App Store auf dem iPhone mit 100 Prozent Anteil und technischem Ausschluss jeglicher Konkurrenz kein Monopol bildet. Wie kann das sein?

Aus deutscher Sicht könnte man anbringen, dass Android das deutlich größere Betriebssystem und iOS „unbedeutend“ ist. Doch die Unternehmen standen vor einem US-Gericht und in den USA halten sich Android und iOS praktisch die Waage. Es ist nicht so, dass der Apple App Store weniger relevant wäre als der Google Play Store. Also wie kommt es, dass die Gerichte so unterschiedliche Entscheidungen treffen? Im Detail wissen wir das noch nicht, doch die Berichte der letzten Wochen könnten die Begründung liefern.

Denn es wurde erneut belegt, dass Google viele Milliarden Dollar an Samsung und andere Smartphone-Hersteller zahlt, um vom Play Store über die Websuche bis zu anderen Apps präsent zu sein. Man hat viele Schritte unternommen, um Google Play gegenüber jeglicher Konkurrenz zu bevorzugen. Ob das notwendig gewesen wäre, sei mal dahingestellt, aber genau das fällt Google jetzt auf die Füße. Apple hat so etwas in der vollständig kontrollierten iPhone-Welt nicht nötig.

Google hat bereits Berufung angekündigt und das Verfahren geht somit weiter. Dennoch ist das eine herbe Schlappe, die mittelfristig einiges rund um Android ändern könnte. Denn der Google Play Store gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Android-Abteilung.

