Android: Google zahlt Samsung acht Milliarden Dollar für den Platz als Standardsuchmaschine und den Play Store

Die Kombination aus Samsung als Hardware-Hersteller, Android als Betriebssystem und die Google-Produkte als Helferlein ist seit vielen Jahren extrem erfolgreich. Doch für Google ist das offenbar kein Selbstläufer, denn wie nun bekannt wurde, hat man auch dem Smartphone-Partner Samsung in den letzten Jahren eine hohe Summe dafür zukommen lassen, eine Reihe von Produkten vorzuinstallieren und auf den Geräten als Standard einzurichten.



In den letzten Wochen wurden immer wieder neue Zahlen rund um Google-Zahlungen an Apple, Mozilla oder auch Netflix und Fortnite bekannt. Schon seit langer Zeit ist bekannt, dass auch Samsung Zahlungen von Google einstreicht, um Google als Standardsuchmaschine einzustellen und auf dem Homescreen zu platzieren, doch über die Höhe der Zahlungen sowie deren genaue Bedingungen war bisher kaum etwas bekannt. Das hat sich jetzt durch offengelegte Dokumente im Zuge der Untersuchungen zum drohenden US-Kartellverfahren geändert.

Google und Samsung sollen 2020 einen Deal vereinbart haben, der Samsung über einen Zeitraum von vier Jahren ganze acht Milliarden Dollar einbringen soll. Die Gegenleistung besteht darin, dass sowohl die Google Websuche als auch der Google Play Store und der Google Assistant auf den Smartphones zu finden und als Standard eingestellt sind. Der Samsung App Store sowie Samsungs Sprachassistent Bixby hätte Google gerne von den Geräten getilgt gesehen, doch darauf konnte man sich wohl nicht einigen. Und somit fließen die Zahlungen hauptsächlich für die Standardeinstellung bzw. die Platzierung auf dem Homescreen.

Samsung kassiert durch diesen Deal zwei Milliarden Dollar pro Jahr. Im Vergleich zu den 18 Milliarden Dollar pro Jahr an Apple dennoch ein bescheidener Betrag. Ob man in Südkorea in diesen Tagen nachverhandeln wird? Allerdings sind die Verflechtungen des Android-Vertrags (nämlich die Vorinstallation vieler Google-Produkte im Bundle) mit diesem Deal nicht nachvollziehbar.

» Irre Summen: Apple erhält ganze 36 Prozent der Google-Umsätze, die im Safari-Browser generiert werden

» Android: Huawei verabschiedet sich jetzt vollständig von Android – setzt voll auf das eigene HarmonyOS Next

[9to5Google]