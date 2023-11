YouTube: KI-generierte Videos müssen gekennzeichnet werden; so will man in Zukunft mit KI-Inhalten umgehen

Auch auf Googles Videoplattform YouTube spielt die Künstliche Intelligenz mittlerweile eine große Rolle, denn die „neue“ Technologie berührt praktisch alle Bereiche der Aktivitäten. Aus diesem Grund hat man jetzt einen neuen „Ansatz für KI-Innovationen mit Verantwortung“ veröffentlicht und dabei die Rahmenbedingungen aufgezeigt, wie man mit KI-Videos umgehen möchte.



In puncto Videoerkennung, Suchfunktion, automatische Transkription, Kommentarbewertungen und einigem mehr setzt YouTube schon seit vielen Jahren auf die Künstliche Intelligenz, doch erst jetzt spielt die generative KI eine größere Rolle. Vor wenigen Wochen hat YouTube viele neue KI-Features angekündigt, mit denen die Creator Videoideen sammeln, Videos erstellen, Videos verbessern und den gesamten Alltag auf der Videoplattform praktischer gestalten können.

Doch KI-Videos werden (noch) nicht bei YouTube erstellt, sondern mit anderen Tools und nur über YouTube verbreitet – das ist auch heute längst der Fall. Man möchte diese Videos zwar nicht grundlegend anders behandeln, aber dennoch die Zuschauer darüber informieren, dass ein Video per KI erstellt wurde. Daher hat man nun den neuen „Ansatz für KI-Innovationen mit Verantwortung“ veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem, dass Videos, die vollständig per KI erstellt oder umfangreich bearbeitet wurden, gekennzeichnet werden müssen.

Wir sind überzeugt, dass es in unser aller Interesse ist, ein gesundes Ökosystem an Informationen auf YouTube aufrechtzuerhalten. KI ermöglicht neue Formen des Storytellings und des kreativen Ausdrucks. Sie kann aber auch genutzt werden, um Inhalte zu erstellen, die das Potenzial haben, Zuschauer:innen in die Irre zu führen – insbesondere, wenn sie nicht wissen, dass das Video manipuliert oder synthetisch erzeugt wurde.

Aus diesem Grund führen wir in den kommenden Monaten Updates ein, mit denen Zuschauer:innen informiert werden, wenn Inhalte durch KI generiert wurden. Creator:innen müssen in Zukunft offenlegen, wenn sie manipulierte oder synthetische Inhalte erstellt haben, die realistisch wirken.

[…]

Wir haben zwei Möglichkeiten, Zuschauer:innen über manipulierte oder synthetische Inhalte zu informieren. Der Videobeschreibung wird ein neues Label hinzugefügt, um zu kennzeichnen, dass Inhalte digital verändert oder generiert wurden. Bei bestimmten Inhalten zu sensiblen Themen fügen wir dem Videoplayer ein noch besser sichtbares Label hinzu.