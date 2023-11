Android: Huawei verabschiedet sich jetzt vollständig von Android – setzt voll auf das eigene HarmonyOS Next

Huawei stand vor einigen Jahren kurz davor, den Sprung an die Spitzer der größten Smartphone-Hersteller zu machen, der bekanntlich durch den von der US-Regierung verhängten Bann verhindert wurde. Schon damals war bekannt, dass Huawei einen Plan B namens HarmonyOS in der Tasche hat und wie man jetzt bekannt gab, will man sich schon bald vollständig von Android verabschieden.



Huawei gehörte gegen Ende des letzten Jahrzehnts zu den populärsten Smartphone-Herstellern und hätte es den US-Bann nicht gegeben, wäre man das vermutlich bis heute geblieben. Doch weil Google die Android-Partnerschaft mit Huawei beenden musste und fortan keine vorinstallierten Google-Apps mehr auf den Smartphones zu finden waren, ging es mit den Marktanteilen steil bergab – vor allem in Europa und den USA. Heute spielt Huawei in der westlichen Welt keine Rolle mehr und somit ist auch die eigentlich sehr große folgende Ankündigung hierzulande kaum relevant.

Huawei hat angekündigt, sich in Zukunft vollständig von Android verabschieden und voll und ganz auf das eigene Betriebssystem HarmonyOS setzen zu wollen. Dieses soll zwar entgegen der offiziellen Ankündigung weiterhin auf den Android-Kern setzen, allerdings wird die Ausführung von Android-Apps oder jegliche weitere Android-Schnittstellen nicht mehr unterstützt. Man hat sich daher, trotz altem Kern, ein vollkommen neues Betriebssystem geschaffen. An der Oberfläche soll der Betriebssystem-Wechsel dank des gleichen UI-Aufsatzes kaum sichtbar werden.

Man spricht davon, dass „HarmonyOS Next ein völlig neues Betriebssystem ohne Android-Schnittstellen“ ist. Ich denke, dass das auch im asiatischen Heimatmarkt nicht ohne Risiko ist, aber dieses ist man wohl dennoch bereit einzugehen. Ob sich daraus eines Tages eine große Konkurrenz-Plattform entwickelt, bleibt abzuwarten.

Letzte Aktualisierung am 14.11.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]