Google Fotos & Google Kalender: Erinnerungen lassen sich aus abfotografierten Dokumenten erstellen (Video)

Auf der Fotoplattform Google Fotos finden sich hauptsächlich aufgrund des automatischen Backups nicht nur Fotos und Videos, sondern auch andere Typen wie etwa Screenshots oder abfotografierte Dokumente. Für Letzte steht ein praktisches Update vor der Tür, mit dem sich Erinnerungen im Google Kalender anlegen lassen. Diese werden auf Basis erkannter Datumsangaben vorgeschlagen.



Google Fotos bietet für alle in der Cloud abgelegten Bilder eine ständige Bilderkennung, die passend zum Inhalt schnelle Aktionen vorschlagen kann. Oftmals handelt es sich dabei um eine schnelle Bildanpassung oder Texterkennung und jetzt erweitert man dies durch die Erkennung von Datumsangaben. Wird eine solche erkannt, kann ein schwebender Chip die Möglichkeit bieten, eine Erinnerung im Google Kalender für dieses Datum anzulegen. Im folgenden Video ist das zu sehen.

Es öffnet sich das Google Kalender-Overlay, über das sich eine Erinnerung anlegen lässt. Diese ist ausgefüllt mit der erkannten Datumsangabe sowie in der Beschreibung mit einem Link zu dem Foto. Ein Titel oder weitere Informationen können bei Bedarf selbst ausgefüllt werden. Die Erinnerung an den hinterlegten Termin hat anschließend bis auf den Textlink im Kalender keine Verbindung zu Google Fotos. Es ist also nicht möglich, vom Foto zum Kalender zu springen oder die Erinnerung selbst innerhalb von Google Fotos zu bearbeiten.

Entdeckt wurde das Ganze im Rahmen eines Teardowns und es dürfte wohl nicht zu lange dauern, bis das für alle Nutzer ausgerollt wird.

[The SpAndroid]