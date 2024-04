Google Wallet: Neue Funktionen werden ausgerollt – neuer QR-Code-Scanner, Karten-Updates und ÖPNV

Rund um die mobile Geldbörse Google Wallet hat es zuletzt einen ganzen Schwung an Updates gegeben, die neue Möglichkeiten für das Ablegen und Abrufen von Karten aller Art mitbrachten. Jetzt hat Google die nächste Runde in Form eines System Updates angekündigt, die weitere Neuerungen mitbringt, auf die so mancher Nutzer schon seit längerer Zeit gewartet haben dürfte. Neu dazugestoßen ist unter anderem ein QR-Code-Scanner.



Google Wallet gehört sicherlich zu den Apps, die zwar täglich genutzt werden, aber nicht ganz aufregend sind. Weil das mobile Bezahlen sowie die Verwaltung von Dingen aus der Geldbörse ein heikles Thema sind, lässt man sich etwas mehr Zeit bei der Weiterentwicklung des Produkts und der Verarbeitung der Daten. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle wichtigen Neuerungen bei Google Wallet zusammengefasst und jetzt folgt der nächste Schwung.

Benachrichtigungen zu gespeicherten Karten

Eine kürzlich angekündigte Funktion wird jetzt für erste Nutzer ausgerollt: Die in Google Wallet hinterlegten Karten und Tickets können mit einer neuen API vom Anbieter in anonymisierter Form abgerufen und mit neuen Informationen versehen werden. Das können Terminverschiebungen sein, weitere Details, zusätzliche Tickets, die miteinander verknüpft sind oder Ähnliches. Bis zur breiten Unterstützung wird es wohl noch etwas dauern, aber man hat nun die Grundlagen geschaffen.

Aber auch das automatische Hinzufügen von neuen virtuellen Karten wird auf diesem Weg ermöglicht. Das könnte für Dauertickets oder diverse Abonnements interessant sein, wobei wir aber erst noch abwarten müssen, wie dieses Feature von Google Wallet und den Inhalteanbietern bzw. Betreibern genutzt werden wird.









Strichcodes und QR-Codes scannen

Schon seit Monaten ist bekannt, dass Google Wallet die Möglichkeit erhalten wird, Strichcodes und QR-Codes zu scannen, die dann als Ersatz für ein virtuelles Ticket in der App abgelegt werden können. Bei einigen Nutzern mag sich diese neue Funktion in der Vergangenheit immer wieder gezeigt haben, aber erst jetzt ist es offiziell Teil des Google System Updates und sollte somit in Kürze für alle Nutzer zur Verfügung stehen.

Wer also demnächst eine Karte oder ein Ticket digitalisieren möchte, das diese Möglichkeit eigentlich nicht anbietet, kann sich vielleicht durch das Abfotografieren und Ablegen des Codes behelfen.

Bezahlen in Öffentlichen Verkehrsmitteln wird verbessert

Zu guter Letzt kündigt man noch eine Neuerung an, mit der der Registrierungsvorgang für Zahlungen öffentlichen Verkehrsmitteln verbessert wird. Dabei dürfte es um die erstmalige Anmeldung beim Betreiberunternehmen gehen, wobei das natürlich stark von der Region abhängig ist.

