Android: Was ist Cubes? Neuer Bereich im Google Play Store zeigt sich auf vielen Screenshots (Galerie)

Der Google Play Store besteht aus mehreren Bereichen, die neben Apps und Spielen auch Bücher, Musik und Videostreaming umfassen – selbst wenn einige dieser Kategorien im Laufe der Zeit in andere Plattformen ausgelagert wurden. Jetzt hat man versehentlich die neue Anlaufstelle Cubes kurzzeitig freigeschaltet, die schon vor einigen Monaten erstmals geleakt worden ist und wohl als eine Art Entertainment-Startseite fungieren soll.



Wir hatten schon im letzten Jahr über Google Play Cubes berichtet und schon damals war abzusehen, dass es sich dabei um eine Auflistung von Inhalten handelt. Damals war die Entwicklung noch ganz am Anfang, doch jetzt scheint diese weitgehend abgeschlossen zu sein, denn das Produkt befindet sich in der Dogfood-Phase, bei der Google-Mitarbeiter ein Produkt kurz vor dem breiten Release selbst nutzen.

Vor wenigen Stunden wurde dieser Bereich im Google Play Store wohl versehentlich für die gesamte Nutzerschaft beworben. Daraus sind die im Folgenden eingebundenen Screenshots entstanden, die in einer schnellen Animationsabfolge in einem Video gezeigt wurden. Dass nur wenig zu erkennen ist und das Ganze eher als Teaser zu betrachten ist, scheint abgesehen von der zu frühen Freischaltung Absicht zu sein. Das Dogfood-Icon zeigt, dass das in der Form nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war.

Schaut euch einmal die folgenden Screenshots an, bei denen die App-Sammlung sowohl visuell als auch schriftlich erklärt wird. Es scheint ganz so zu sein, dass der Play Store in diesem Bereich vom App Store zu einer Art Entertainment-Startseite ausgebaut werden soll, der selbst Bereiche umfasst, die längst ausgegliedert worden sind. Das erinnert ein wenig an den Entertainment Space sowie den Kids Space auf einigen Android-Tablets.

















Die folgenden Hinweise sind enthalten

Das Ganze teilt sich wohl in die Bereiche Watch, Listen und Games. Also Videostreaming, Audiostreaming und Spiele. Kein Wort von Apps oder den nach wie vor angebundenen Büchern. Innerhalb dieser Kategorien gibt es weitere Sektionen, in denen aktuelle Aktionen beworben werden. Interessant ist aber, dass in allen Fällen ein „Continue…“ an erster Stelle steht. Man soll also Videos weiterschauen, Musik weiterhören oder Spiele weiterzocken.

Gut möglich, dass dort nicht nur Vorschläge unterbreitet werden, sondern auch Spielstände, Videomarker oder nicht vollständige gehörte Alben in irgendeiner Form aufgelistet werden können. Ähnlich wie eine Chrome-Funktion, die den Nutzern weitere Surfgelegenheiten vorschlagen soll, die zur letzten Session passen. Daher ist es als eine Startseite zu betrachten, mit der man das Entertainment fortsetzen kann. Das wäre dann vielleicht auch etwas für Google TV oder eventuell auch Smart Displays.

Ob das neue Feature wirklich den Namen „Cubes“ tragen wird, der vom ersten Leak bis heute enthalten ist, bleibt abzuwarten. Mutmaßlich handelt es sich dabei nur um einen Projektnamen, denn so wirklich will sich mir nicht erschließen, was an dieser Sammlung ein Würfel (wörtlich übersetzt) sein soll. Weit hergeholt vielleicht noch eine Art Kiste/Truhe mit den Entertainment-Schätzen. Gut möglich, dass eine Ankündigung schon im nächsten Monat rund um die Google I/O folgen kann.

