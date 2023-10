Google Kalender: Termine öffentlich teilen und per URL freigeben – starke neue Funktion wird ausgerollt

Alle im Google Kalender angelegten Termine lassen sich mit anderen Nutzern teilen bzw. diese durch Hinzufügen per E-Mail-Adresse zu Events einladen. An diesem System wurde seit vielen Jahren nicht gerüttelt, es war auch nicht notwendig, doch jetzt kommt noch weitere Möglichkeit dazu, mit der sich Termine teilen lassen: Eine neue Funktion macht es möglich, Termine per Link für alle Nutzer freizugeben – damit eignet es sich auch sehr gut für Events.



Wenn es um die Organisation von Events geht, ist der Google Kalender ein eher zurückhaltendes Tool und bietet nur die klassische Möglichkeit an, verschiedene Personen oder Organisationen einzeln einzuladen. Diese können zusagen, absagen oder es noch in der Schwebe lassen. Wer nicht explizit eingeladen wird, kann aus organisatorischer Sicht nicht teilnehmen. Aber das wird sich ändern, denn in diesen Tagen beginnt man mit dem Rollout einer neuen Funktion zum öffentlichen Teilen eines Termins.

Wird ein Termin freigeschaltet, erhält dieser eine öffentlich zugängliche URL. Über diese kann jeder Nutzer den Termin aufrufen und sich sogar selbst einladen oder zumindest den Termin im eigenen Kalender hinzufügen. Die URLs haben das Format https://calendar.app.google/xxxxxxxxxxxxxx und sind somit recht eindeutig auch von Außenstehenden als Link zu einem Google-Produkt zu erkennen. Diese URL ist für alle Nutzer zugänglich und benötigt weder spezielle Einladungen noch ein Google-Konto. Man erstellt sich dadurch eine Art Microsite für diesen angelegten Termin.

Auf den unten eingebundenen Screenshots könnt ihr sehen, wie ein solcher Termin angelegt wird und wie schlussendlich die Landingpage aussieht, auf der alle Nutzer landen, die diesen Link anklicken. Grundsätzlich lässt sich jeder Termin freigeben, wenn dieser über den neuen TEILEN-Button auf diese Weise in ein öffentlich zugängliches Event umgewandelt wird.









Google warnt davor, dass sich die Freigabe eines Termins nicht an die übergeordneten Regeln hält. Gebt ihr also einen Termin innerhalb eines privaten Kalenders frei, ist dieser dennoch öffentlich zugänglich. Das gilt aber natürlich nur für den einen Termin und nicht für die weiteren Inhalte, die in diesem zu finden sein könnten. Ihr könnt daher problemlos eine öffentlich zugängliche Microsite für diesen Termin in eurem persönlichen Kalender erstellen und müsst keine Sorge haben, dass eure restlichen Termine irgendwie an die falschen Augen geraten.

Diese neue Funktion wurde schon vor einigen Monaten erstmals entdeckt und wird jetzt vom Google Kalender-Team für alle Nutzer ausgerollt. Schaut einfach mal vorbei, ob ihr es schon nutzen könnt. Alle Details dazu findet ihr auf dieser Support-Seite.

