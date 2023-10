Google Kalender: Update bringt neuen Heute-Button in die App – zeigt jetzt das aktuelle Datum (Screenshots)

Der Google Kalender gehört sowohl auf dem Smartphone als auch am Desktop zu den beliebtesten Tools zur Terminverwaltung und bietet einen nach wie vor wachsenden Funktionsumfang. Doch manchmal kommt er auch für triviale Dinge wie die Kalenderübersicht zum Einsatz und somit dürfte auch das jetzt ausgerollte Update viele Nutzer freuen: Der Google Kalender kann nun auf den ersten Blick über das aktuelle Datum informieren.



Manchmal sind Updates sehr klein, aber fein – in diesem Fall trifft das zu. Die Smartphone-App des Google Kalender besitzt einen Button in der Ecke oben rechts, dessen Betätigung zum aktuellen Tag in der Kalenderübersicht führt. Bisher hat man dafür einen simplen statischen Button verwendet, der von vielen Nutzern vermutlich gar nicht als Tageswechsler wahrgenommen wurde. Jetzt rollt man ein Update aus, mit dem sich das Icon in einen Zahl-Button verwandelt.

Der Button zeigt das Datum (nur den Tag) des aktuellen Datums und erfüllt somit gleich zwei Zwecke: Man sieht auf den ersten Blick das aktuelle Datum und es ist einfacher erkennbar, dass es sich dabei um einen Button handelt, der zum aktuellen Tag führt. Am Desktop hat man das dank der deutlich besseren Platzverhältnisse von Anfang an besser gelöst und bietet einen „HEUTE“-Button.

[AndroidPolice]