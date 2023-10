Google Jamboard: Die Whiteboard-Plattform wird bald eingestellt – Nutzer sollen zur Konkurrenz wechseln

Wer Google Workspace in vollem Umfang im Business-Bereich nutzt, könnte schon einmal mit Google Jamboard in Berührung gekommen sein, mit dem sich interaktive Whiteboards erstellen und für Präsentationszwecke nutzen lassen. Die App steht nicht unbedingt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und jetzt hat Google angekündigt, dass diese in Kürze eingestellt wird. Aber es gibt Ersatz, der ebenfalls mit Workspace kompatibel ist.



Google hat das Aus von Jamboard angekündigt, das aufgrund der nahezu vollständigen Business-Fokussierung wohl nur den wenigsten Privatnutzern bekannt sein dürfte. Es handelt sich um eine Kombination aus Hardware und Software, die zusammen die Nutzung eines interaktiven Whiteboards ermöglichen. Wirklich stark hat Google die Verbreitung und Weiterentwicklung aber nicht vorangetrieben und jetzt zieht man den Stecker.

im nächsten Jahr stellen wir die Jamboard App ein und bieten Integrationen mit branchenführenden Whiteboard-Tools von Drittanbietern wie FigJam, Lucidspark und Miro als Alternativen für die Arbeit mit Whiteboards in Google Workspace an. Diese beliebten Tools bieten zahlreiche erweiterte Funktionen für eine reibungslose Zusammenarbeit in Google Workspace. Ab dem 1. Oktober 2024 können Sie auf keiner Plattform mehr neue Jams erstellen oder bestehende bearbeiten, weder im Web noch unter iOS oder Android. Zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 31. Dezember 2024 wird die App in den Lesemodus gesetzt. So haben Sie die Möglichkeit, Ihre Jam-Dateien zu sichern. Weitere Informationen

Ihr habt noch ein wenig Zeit bis zur Einstellung und auch die bisher erstellten Jams sind bis Ende des kommenden Jahres zum Download und zur Übertragung auf andere Plattformen verfügbar.

[Google Workspace Blog]