Pixel 8-Smartphones: Bleiben die neuen Kameratricks exklusiv? Neue KI-Funktionen wohl nicht für Pixel 7 und 7a

Google wird zum Start der Pixel 8-Smartphones nicht nur mit verbesserten Komponenten aufwarten, sondern will auch mit den neuen KI-Kameratricks glänzen. Bisher war es üblich, dass einige neue Softwarefunktionen in den folgenden Monaten auch für ältere Pixel-Smartphones freigeschaltet werden, doch in diesem Jahr könnte das etwas anders sein. Die Umstände und eine Infografik lassen vermuten, dass einiges lange Zeit Pixel 8-exklusiv bleiben wird.



Wir haben euch bereits die neuen Kameratricks der Pixel 8-Smartphones gezeigt und festgestellt, dass man den Schwerpunkt verschoben hat. Es geht nicht mehr so sehr um das Herausquetschen der letzten Hardware-Möglichkeiten, denn da ist man wohl derzeit an einer Grenze angekommen, sondern viel mehr um die Nachbearbeitung. Doch diese findet innerhalb von Google Fotos mit dem neuen „magischen Editor“ weitgehend in der Cloud und nicht lokal am Smartphone statt.

In einer kürzlich geleakten Infografik zeigt sich, dass man beim Vergleich der Pixel 8-Smartphones mit den kleinen Brüdern Pixel 7 und Pixel 7a auch diese Software-Features als Stärke der neuen Generation aufführt. Allen voran die Funktion „Best Take“, die die Gesichter von Menschen austauschen kann, sodass alle fröhlich in die Kamera blicken – selbst wenn sie das nicht gleichzeitig getan haben. Aber auch Macro Focus sowie die Pro-Kontrollen sind vorerst nur auf den Pixel 8-Smartphones verfügbar.

Die letzten beiden sind möglicherweise ein wenig Hardware-abhängig und können vielleicht nicht in vollem Umfang auf ältere Pixel-Generationen übertragen werden. In abgespeckter Form zwar schon, aber bei Google denkt man sich manchmal „ganz oder gar nicht“ und entscheidet sich dann vielleicht eher für Letztes. Best Take hingegen ist aller Voraussicht nach eine Cloud-Funktion und könnte – überspitzt gesagt – auf einem Taschenrechner genutzt werden.









Schon in der Vergleichstabelle schreibt man, dass für diese Funktion die Google Fotos-App notwendig ist. Es ist daher nicht Hardware-spezifisch und könnte auch auf allen anderen Smartphones angeboten werden. Dass Google so etwas Pixel-exklusiv hält, ist nachvollziehbar. Und wer es ohne Pixel-Smartphone will, der kann Google One abonnieren – so lautet zumindest die Regel für viele Fotobearbeitungstricks der letzten Jahre.

Dass man das im Vergleichstest aufnimmt, werte ich als Signal dafür, dass die Pixel 7-Smartphones sowie das Pixel 7a diese Funktionen auf absehbare Zeit nicht erhalten werden. Also nichts mit einem Dezember Feature Drop, das dann die Pixel 8-Features im Gepäck hat – zumindest nicht dieses. Natürlich kann sich das ändern und vielleicht sieht es im Laufe des Jahres 2024 etwas anders aus, aber für die nächste Zeit würde ich mir da keine großen Hoffnungen machen.

Zwar handelt es sich um ein Cloud-Feature mit Nutzungsmöglichkeit auf einem Taschenrechner (siehe oben), aber in dem Fall ist es auch so, dass die KI viele Ressourcen auf den Google-Servern beansprucht und somit dauerhafte Kosten verursacht. Selbst wenn es technisch möglich ist, könnte man so etwas daher betriebswirtschaftlich nicht für ältere Geräte anbieten. Zumindest würde ich mich nicht darauf einstellen, aber warten wir einmal ab.