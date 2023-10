Pixel Feature Drop: Google bringt neue Funktionen auf die Pixel-Smartphones – alle Details (Galerie & Video)

Google hat nicht nur die neuen Pixel 8-Smartphones vorgestellt und endlich den Rollout von Android 14 angestoßen, sondern legt auch noch mit einem Pixel Feature Drop nach, das wir in der Form und zu dieser Zeit gar nicht erwartet hätten. Das Pixel Feature Drop für den Monat Oktober bringt eine Reihe von Neuerungen auf die Pixel-Smartphones, auf das Pixel Fold und auch auf das Pixel Tablet. Inklusive Android 14 gibt es gleich zehn Updates.



Es hat etwas länger gedauert und eigentlich hätten wir erst wieder für Dezember damit gerechnet, aber dafür war der Schwung an Neuerungen auch umso größer: Google hat ein neues Pixel Feature Drop veröffentlicht, das unter anderem Android 14 für die Pixel-Smartphones mitbringt, das von weiteren Verbesserungen begleitet wird. In einem separaten Artikel haben wir euch natürlich bereits vorab alle Neuerungen in Android 14 zusammengefasst.

Hier jetzt ein ausführlicherer Blick auf das Pixel Feature Drop für die Smartphones. Die vielleicht beste Neuerung für Pixel-Smartphones (ab der achten Generation) sind sicherlich die versprochenen sieben Jahre Android-Updates.

Neue Kamera-Oberfläche

Mit der neuen Kameraoberfläche, die jetzt auf Geräten mit Android 14 verfügbar ist, ist es noch einfacher, die beeindruckenden Kamerafunktionen von Pixel zu entdecken und zu nutzen. Wechselt zwischen euren Lieblingsfoto- und -videomodi – wie z. B. Nachtsicht und Zeitlupe – um sie schnell zu finden und aufzurufen. Oder entdeckt neue Modi, die ihr vielleicht noch nicht kanntet.

» Das ist die neue Google Kamera-Oberfläche

Neue Anpassungsmöglichkeiten

Mit Android 14 auf Pixel könnt ihr euren Sperrbildschirm mit neuen benutzerdefinierten Uhr- und Hintergrundbildsammlungen personalisieren. Zudem könnt ihr die Schnellaktionen auf dem Sperrbildschirm, die Anzeige von Benachrichtigungen und die Smartspace-Informationen ändern, sodass es einfacher ist, schnell das zu finden, wonach ihr sucht. Möchtet ihr ein neutrales Design, das euer minimalistisches Hintergrundbild ergänzt? Probiert unsere neuen monochromen Designs aus, um eurem Pixel Smartphone, Pixel Tablet und euren Lieblings-Google-Apps mit dem dynamischen Farbsystem von Material You einen stylischen Look zu verleihen.

» Das sind die neuen Sperrbildschirm-Anpassungen









Dual Screen-Übersetzung für Pixel Fold

Der Dual-Screen-Dolmetschermodus von Pixel Fold macht es noch einfacher, sich mit seinem Gegenüber in verschiedenen Sprachen zu unterhalten. Pixel Fold verwendet gleichzeitig den inneren und äußeren Bildschirm, um während der Unterhaltung die Übersetzungen anzuzeigen. So könnt ihr natürliche Unterhaltungen in verschiedenen Sprachen führen, ohne euch um einen einzigen Bildschirm versammeln zu müssen.

RAW-Bilder anzeigen und bearbeiten

Es ist jetzt einfacher denn je, RAW-Bilder zu bearbeiten, die mit Pixel 6 und neueren Pixel Smartphones sowie Pixel Tablet aufgenommen wurden. Wählt aus, ob ihr RAW-Bilder automatisch in eurem bevorzugten RAW-Editor direkt aus dem Fotos-Editor öffnen möchtet.

Sicheres Aufladen

Pixel 6 und neuere Pixel-Smartphones sowie Pixel Tablet benachrichtigen euch jetzt, wenn euer Netzteil oder USB-Kabel das Gerät langsam oder gar nicht auflädt.

Upgrade für den Energiesparmodus

Das ist nicht die einzige Neuerung, die euren Pixel-Akku besser macht. Das neue Design des Energiesparmodus macht es einfacher, eure Akkulaufzeit zu verlängern, wann immer ihr es braucht. Ihr könnt genau sehen, was auf eurem Pixel eingeschränkt wird, um die Akkulaufzeit zu verlängern und wichtige Apps auswählen, die weiterhin ausgeführt werden können, wenn ihr die Option „Extrem-Energiesparmodus“ aktiviert. Ihr könnt auch den Energiesparmodus oder Extrem-Energiesparmodus mit automatischen Benachrichtigungen bei 10 % und 20 % einschalten.









Kids Space auf dem Pixel Tablet

Google Kids Space, ein Kindermodus auf Pixel Tablet, der mit hochwertigen Inhalten ausgestattet ist, verfügt über eine neue, optimierte Navigationsleiste. Diese macht es Kindern einfacher, Apps zu erkunden, zwischen ihnen zu wechseln und zum Startbildschirm zurückzukehren.

App-Streaming auf ChromeOS

App-Streaming ist jetzt unter ChromeOS verfügbar, sodass ihr eine App auf eurem Pixel-Gerät starten und nahtlos auf eurem Chromebook weiternutzen könnt. Ihr könnt sogar Nachrichten senden und beantworten, eure Essenslieferung überprüfen und vieles mehr – direkt vom Laptop aus.

Nachrichten und Podcasts im Tablet Hub Modus

Bittet Google Assistant, euren Lieblingspodcast abzuspielen oder die neuesten Nachrichten zu hören, wenn sich euer Tablet im Hub-Modus auf dem Ladedock befindet. Sagt einfach „Hey Google, spiel den Made by Google Podcast“ oder „Hey Google, spiel die Nachrichten“.

Android 14

Auch Android 14 ist ein Bestandteil des Pixel Feature Drop und damit erklärt sich dann auch, warum man dieses eigentlich für September geplante Paket jetzt erst im Oktober veröffentlicht. Alle Infos zum Android 14-Rollout findet ihr in diesem Artikel. Außerdem haben wir euch alle Neuerungen in Android 14 bereits zusammengefasst.









Alle Verbesserungen im Video

Ein echtes Highlight ist in diesem Monat nicht darunter, aber das war für diese Ausgabe auch nicht zu erwarten. Denn schon Android 14 bringt einen Schwung an Neuerungen, kürzlich gab es das auch auf den Pixel-Smartphones ankommende Android Feature Drop und in etwa zwei Monaten steht bereits das nächste planmäßige Pixel Feature Drop vor der Tür. Dennoch dürften sich viele Nutzer über die eine oder andere Verbesserung freuen.

