Android 14 ist da! Google veröffentlicht Android U für die Pixel-Smartphones – Rollout beginnt heute (alle Infos)

Android 14 ist da! Deutlich später als erwartet hat Google den Startknopf gedrückt und den Release freigegeben: Vor wenigen Minuten wurde die finale Version von Android 14 veröffentlicht, die in den letzten Monaten zahlreiche Vorabversionen durchlaufen hatte – mehr als geplant. Der Rollout auf die unterstützten Pixel-Smartphones beginnt ab sofort, sodass viele Nutzer in den nächsten Tagen auf Entdeckungsreise nach den wichtigsten Neuerungen gehen können.



Google hat die finale Version von Android 14 veröffentlicht, die in mehr als einem Dutzend Vorabversionen zahlreiche Tests durchlaufen hat. Nachdem man genügend Feedback gesammelt und Probleme behoben hat, konnte man jetzt den Startschuss geben, diesmal allerdings entgegen der Vorjahre etwas später als erwartet. Denn während man im vergangenen Jahr mit einem schnellen Release zu überraschen wusste, schien man es diesmal nicht ganz so eilig zu haben oder es gab Probleme. Denn in den letzten Wochen hat man noch mit einer ungeplanten Beta 5, Beta 5.1, Beta 5.2 und gar Beta 5.3 nachgelegt.

Die wichtigsten Neuerungen in Android 14

Android 14 konzentriert sich laut Googles Ankündigung vor allem darauf, wichtige Themen wie den Datenschutz sowie die Personalisierung mit angepassten Oberflächen in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben euch bereits alle wichtigen Neuerungen in Android 14 zusammengefasst, sodass ihr euch während des Downloads hier noch schnell einlesen könnt: Alle wichtigen Neuerungen in Android 14. Hier die von Google hervorgehobenen Neuerungen:

Ob es die Farbe eures Telefons ist, die Wahl eurer Handyhülle, die Hardware eures Geräts oder die Entscheidungen, die ihr getroffen habt, um die Software anzupassen – eure Geräte sind eine Erweiterung eurer Persönlichkeit. Android hat euch schon immer geholfen, sich auf praktische und künstlerische Weise auszudrücken – vom Hintergrund, dem Stil und der Farbpalette bis hin zu Schaltflächen. Jetzt bieten wir euch noch mehr Möglichkeiten, euer Smartphone an eure persönlichen Vorlieben anzupassen.

Die aktualisierte Anpassungsauswahl von Android 14 macht es einfacher, zwischen Hintergründen zu wechseln und zu aktualisieren, was ihr auf einen Blick sehen möchtet. Ihr könnt jetzt benutzerdefinierte Verknüpfungen für den Sperrbildschirm festlegen, wie zum Beispiel den QR-Reader oder die Google Home-App, so dass ihr mit einem Tastendruck direkt vom Android-Sperrbildschirm aus auf eure am häufigsten verwendeten Apps zugreifen könnt.

Wählt aus einer Reihe von neuen, kuratierten Sperrbildschirmvorlagen für Schriftarten, Widgets, Farben und Formate, die am besten zu eurem Stil passen. Diese Optionen nutzen auch KI, um euren Bildschirm an die jeweilige Situation anzupassen. Wenn sich zum Beispiel das Wetter plötzlich verschlechtert, wird das Wetter-Widget auf dem Sperrbildschirm stärker hervorgehoben.

Mit Android 14 könnt ihr euch auch von eurer kreativen und künstlerischen Seite zeigen – Kunstkenntnisse sind dabei nicht erforderlich. Die generativen KI-Hintergründe, die erstmals für das Pixel 8 und Pixel 8 Pro verfügbar sind, verwenden KI-generierte Text-Bild-Diffusionsmodelle, um euch zu helfen, Hintergründe zu erstellen, die euren Vorstellungen entsprechen. Ihr könnt aus voreingestellten Vorschlägen wählen, um mit nur wenigen Fingertipps noch nie dagewesene Hintergründ zu erstellen.

Wenn ihr eine weniger farbenfrohe Telefonästhetik bevorzugt, die die Augen schont, enthält Android 14 ein monochromes Theme, das minimale Farben auf eurem gesamten Gerät elegant und schön aussehen lässt.

Android trägt auch dazu bei, die Qualität von Fotos und Kameras zu verbessern. Aufbauend auf der Unterstützung von Android 13 für HDR-Videos, unterstützt Android 14 HDR-Bilder mit Ultra HDR. Ultra HDR lässt eure Fotos optimal aussehen, indem es lebendige Farben, hellere Lichter und dunklere Schatten hervorhebt.









Rollout

Der Rollout auf die Pixel-Smartphones beginnt ab sofort und in den nächsten Wochen und Monaten werden Smartphones von zahlreichen weiteren Herstellern das Update erhalten. Es ist zu erwarten, dass diese sich in den nächsten Tagen zu Wort melden und verkünden werden, welche Geräte das Update erhalten und wann die Besitzer der noch recht jungen Smartphones damit rechnen dürfen.

Android 14 ist wahrlich ein kleines Update, sodass selbst die Ankündigung auf großer Bühne praktisch nur am Rande durchgeführt wurde. Dennoch bringt es mehr Stabilität, Sicherheit und die bereits erwähnten Anpassungsmöglichkeiten. Freut euch darauf und massiert jetzt den Update-Button eurer Pixel-Smartphones, denn der Rollout beginnt ab sofort. Alle Pixel-Smartphones vom 4a 5G bis zum Pixel 7a sowie das Pixel Fold und Pixel Tablet werden das Update erhalten.

