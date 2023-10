Pixel Buds Pro: Google bringt zwei neue Farben und viele neue Features für die smarten Kopfhörer (Videos)

Google hat neue Farben für die Pixel Buds Pro sowie ein größeres Software-Update für die smarten Kopfhörer vorgestellt. Wie bereits vorab durchgesickert ist und nun offiziell angekündigt wurde, erweitert man das Portfolio um zwei neue Farben, um diese passend zu den neuen Pixel 8-Farben anbieten zu können. Ihr könnt die neuen Kopfhörer ab sofort vorbestellen oder auch im Rahmen der Vorbesteller-Aktionen gratis erhalten.



Google legt bei den Pixel Buds Pro nach: Mit den smarten Kopfhörern hat man im vergangenen Jahr groß aufgetrumpft und sie erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit – unter anderem auch deswegen, weil sie immer wieder von den Pixel Feature Drops profitieren. Doch darauf müsst ihr gar nicht warten, denn zur Feier der neuen Modellfarben hat man schon jetzt eine ganze Reihe von Software-Neuerungen angekündigt, die in den nächsten Tagen für alle Nutzer ausgerollt werden sollen. Mehr dazu am Ende des Artikels.

Neue Pixel Buds Pro-Farben

Um passend zu den neuen Pixel 8-Farben angeboten werden zu können, bringt man die Pixel Buds Pro nun zusätzlich in den beiden Farben Bay Blue und Porcelain. Wer also Wert darauf legt, dass die Farbe der Kopfhörer zu den Smartphones passt, kann das auch mit der brandneuen Generation der Pixel-Smartphones haben. Glücklicherweise erweitert man nur das Farben-Portfolio, dreht aber nicht an der Preisschraube. Solltet ihr Interesse an den Pixel Buds Pro UND einem Pixel 8 haben, gibt es gute Nachrichten – denn ihr erhaltet die smarten Kopfhörer in den ersten Tagen beim Smartphone-Kauf gratis:

Neue Software-Features

Man legt mit den beiden neuen Funktionen Hearing Wellness und Conversation Detection ab, die wir euch bereits ausführlich beschrieben haben. Erste soll dafür sorgen, dass ihr die Lautstärke der Kopfhörer besser einschätzen könnt, denn nach etwas längerer Tragezeit kann man sich da sehr schnell täuschen. Es gibt Vergleiche mit Alltagsgeräuschen, um diese besser einzuordnen. Das zweite Feature soll dafür sorgen, dass die Pixel Buds Pro automatisch die Musik pausieren und in den Transparenzmodus schalten, wenn der Träger ein Gespräch mit einer Person beginnt.

Außerdem hat man verkündet, dass man dank „Bluetooth Wide Band“ die Latenz um bis zu 50 Prozent verringern kann und außerdem kristallklare Anrufe für beide Seiten ermöglicht. Mehr Detail folgen. Alle Informationen zu diesen und weiteren Software-Updates der Pixel Buds Pro findet ihr in diesem Artikel

[Google-Blog Deutschland]