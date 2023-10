Pixel Buds Pro: Das sind die neuen Farben der smarten Kopfhörer – Leaks zeigen Porcelain und Bay Blue

Google wird mutmaßlich am Mittwoch die Pixel Buds Pro in zwei neuen Farben vorstellen, um ein passendes Design zu den neuen Pixel-Smartphones zu bieten. Die beiden neuen Farben sind schon seit einigen Wochen bekannt und auch die Farbtöne kennen wir bereits von anderen Geräten. Jetzt gibt es noch einmal die Kombination aus beiden, denn es wurden die Marketingfotos der neuen Pixel Buds Pro-Farben geleakt.



Es stehen die neuen Pixel-Produkte vor der Tür, wobei natürlich die Pixel 8-Smartphones und die Pixel Buds Pro den überwiegenden Teil der Aufmerksamkeit erhalten. Die Pixel Buds Pro werden ziemlich sicher kein Hardware-Update erhalten, sondern lediglich in neu angepinselter Form erhältlich sein. Man wird mit den beiden Farben Bay Blue und Porcelain nachlegen, die jetzt in einer Reihe von Marketingfotos geleakt worden sind. Darauf sind einmal die Pixel Buds Pro in der Detailansicht sowie auf Lifestyle-Bildern zu sehen.

Es ist nicht zu erwarten, dass sich durch die neuen Farben etwas an den Preisen ändert und auch die Verfügbarkeit dürfte wohl in allen Ländern gegeben sein, in denen die Pixel Buds Pro schon jetzt erhältlich sind. Hier jetzt ein schneller Blick auf die neuen Kopfhörer-Farben, die schon bald erhältlich sein sollten.

Pixel Buds Pro Porcelain









Pixel Buds Pro Bay Blue

[TheTechOutlook]