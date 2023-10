Neue Pixel-Produkte: Was wir vom ‚Made by Google‘-Event erwarten dürfen – Pixel 8, Pixel Watch 2 und mehr

Am Mittwoch ist es soweit: Google lädt zum Made by Google 2023 Event und wird auf dieser seit mittlerweile sieben Jahren etablierten Veranstaltung neue Pixel-Produkte vorstellen. Anders als die Google I/O im Frühjahr, ist dieses Event keine echte Wundertüte und wir wissen meist lange im Voraus, was uns erwartet. Wir verschaffen uns vorab einen schnellen Überblick über das, was am 4. Oktober angekündigt werden dürfte.



Am Mittwoch, 4. Oktober, lädt Google zum jährlich ‚Made by Google‘-Event, das uns auch in diesem Jahr wieder eine Reihe neuer Produkte bescheren wird. Auch wenn das Wörtchen „Pixel“ nicht in der Bezeichnung vorkommt, ist es seit einigen Jahren ein reines Pixel-Event ohne Ankündigungen der anderen Google-Marken. Es ist daher auch in diesem Jahr nicht zu erwarten, dass Produkte von Nest, Fitbit oder gar Chromecast vorgestellt werden – trotz jüngster Leaks.

Stattdessen dürfen wir uns wie jedes Jahr auf die nächste Generation der Pixel-Smartphones freuen, die meist von einem weiteren Produkt begleitet wurden. Im vergangenen Jahr war es die Pixel Watch und diesem Jahr wird es bereits die zweite Generation der Smartwatch sein. Außerdem erwarten wir eine eher am Rande abgehaltene Vorstellung neuer Farben für die smarten Kopfhörer Pixel Buds Pro. Und während das Event normalerweise software-seitig hauptsächlich auf Kameratricks fußt, könnte es in diesem Jahr auch die Android 14-Vorstellung geben.

Wie üblich wird das ‚Made by Google‘-Event vor Publikum veranstaltet und auch Live gestreamt. Bisher ist der Livestream noch nicht eingerichtet (im vergangenen Jahr hatte man das tatsächlich schon vier Wochen vorher getan), doch wir werden euch natürlich zeitnah hier im Blog noch einmal ausführlich vorab über alles informieren. Hier jetzt der schnelle Überblick über die erwarteten Produkte.









Pixel 8 & Pixel 8 Pro

Es steht außer Frage, dass Google am Mittwoch die Pixel 8-Smartphones vorstellen wird. Diese werden als Pixel 8 und Pixel 8 Pro auf den Markt kommen, über die es in den vergangenen Monaten immer wieder umfangreiche Leaks gegeben hat. Erst gestern haben wir euch viele Informationen zusammengetragen und kennen von den Specs über Softwaretricks bis hin zum Verkaufspreis und dem Erscheinungsdatum alle Details. Für einige Zeit stand ein Fragezeichen hinter dem Verkaufsstart, vor allem wegen des weit verschobenen Android 14-Release. Normalerweise würde man von etwa 14 Tagen nach der Präsentation ausgehen, aber Android 14 könnte einen Strich durch die Rechnung machen.

» Alle Informationen zu den Pixel 8-Smartphones

Pixel Watch 2

Lange Zeit war es unklar, doch mittlerweile gibt es keinen Zweifel mehr: Google wird mit der Pixel Watch 2 bereits die zweite Generation der eigenen Smartwatch vorstellen und damit hoffentlich die Nutzer etwas mehr überzeugen können als mit dem Vorgänger. Sowohl die Smartwatch als auch das Smartphone dürften parallel auf den Markt kommen – denn man darf erneut mit einer Vorbestelleraktion und einer Gratis-Smartwatch rechnen. Entsprechende Leaks hat es bereits gegeben.

Alles was über die Pixel Watch 2 bisher bekannt ist, haben wir euch erst gestern übersichtlich zusammengetragen. Äußerlich tut sich nicht viel, unter der Haube dafür umso mehr.

» Alle Informationen zur Pixel Watch 2

Pixel Buds Pro in neuen Farben

Eine neue Pixel Buds-Generation wird es in diesem Jahr nicht geben, dafür aber eine farbliche Aktualisierung des Portfolios. Denn laut jüngsten Gerüchten werden die smarten Kopfhörer der Pixel Buds Pro-Reihe zukünftig auch in den Farben Sky Blue sowie Porcelain zu haben sein. Beide passend zu den neuen Pixel 8-Farben. Und damit dürfte die Vorbesteller-Aktion erneut bestätigt sein: Pixel 8 + Pixel Buds Pro gratis / Pixel 8 Pro + Pixel Watch 2 gratis.

» Das sind die neuen Pixel Buds Pro-Farben

Längere Android-Updates

Vielleicht trotz aller neuer Geräte DAS Highlight der Veranstaltung: Google wird sehr wahrscheinlich die Update-Dauer der Pixel-Smartphones auf ganze sieben Jahre erhöhen. Es wäre ein echter Gamechanger für Android und würde den über die Jahre gefestigten Ruf der schlechten Update-Situation deutlich entschärfen. Alles was darüber bekannt ist, findet ihr im folgenden Artikel:

» Sieben Jahre Android-Updates für die Pixel-Smartphones?









Android 14

Eigentlich wollte Google das neue Betriebssystem Android 14 spätestens Anfang September vorstellen. Das hatte man zwar nie offiziell verkündet, aber es ist der Zeitpunkt, den man Gegenüber Smartphone-Partnern genannt hat. Auch der übliche monatliche Update-Zyklus sowie der Android 14-Zeitstrahl endeten in etwa an diesem Punkt. Doch daraus ist nichts geworden und wenn man geleakten Informationen glaubt, wurde der Release erst am 5. September – also dem Tag des erwarteten Erscheinens – abgesagt. Über die Gründe kann man nur spekulieren.

Jetzt soll man wohl planen, das neue Betriebssystem am 4. Oktober – also just am Tag des Made by Google-Event – vorzustellen und zu veröffentlichen. Damit würde man dem neuen Android-Release eine große Bühne bieten, es aber gleichzeitig so spät wie seit vielen Jahren nicht mehr vorstellen. Ob sich durch den späten Release kurzfristig etwas am geplanten Verkaufsdatum der Pixel 8-Smartphones ändert, die ja immerhin Android 14 ab Werk an Bord haben sollen, ist nicht bekannt.

» Wo bleibt Android 14? Alle Infos zum erwarteten Release

» Alle Neuerungen in Android 14

One more thing?

Das ‚one more thing‘, auf das Google in der Vergangenheit nur sehr sehr selten gesetzt hat, hätte eigentlich die Pixel Glass-Brille werden können. Doch daraus wird nichts und auch Samsung musste die Pläne mit Android XR verschieben, sodass auch eine Gast-Ankündigung nicht zu erwarten ist. Alle Infos zum aktuellen Stand von Android XR findet ihr in diesem Artikel. Ich gehe davon aus, dass wir abseits der oben aufgelisteten vier Produkte bzw. Produktkategorien nichts zu sehen bekommen. Zwar gibt es Spekulationen über den neuen Chromecast, aber die Wahrscheinlichkeit ist trotz einiger geleakter Informationen eher gering.

Allerdings wäre es vorstellbar, dass Google ein neues ‚All in one‘-Abo vorstellt, das bei entsprechend attraktivem Paket und Preisgestaltung nochmal ein Highlight sein könnte.