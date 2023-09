Pixel-Smartphones: Googles Update-Revolution kommt – sieben Jahre Android-Updates sind eine echte Ansage

Google wird in Kürze in die nächste Pixel-Generation starten und könnte mit dieser eine der wichtigsten Neuerungen bzw. Veränderungen einführen, die es seit längerer Zeit gegeben hat. Mittlerweile gibt es recht zuverlässige Bestätigungen für eine massive Verlängerung der Update-Garantie, die sich mehr als verdoppelt. Glaubt man den Leaks, wird es sieben Jahre Android-Updates geben – das wäre ein echtes Ausrufezeichen.



Google bietet für alle Pixel-Smartphones eine Update-Garantie, bei der bereits zum Verkaufsstart bekannt ist, wie lange die Smartphones sehr regelmäßig und zuverlässig mit Updates versorgt werden. Oftmals sind es durch ein „best of“-Update einige Monate länger, aber niemals kürzer. Wer sich einen Überblick verschaffen will, kann hier herausfinden wie lange die Pixel-Smartphones mit Updates versorgt werden. Derzeit liegen die Werte für aktuelle Smartphones übrigens bei drei Jahren Android-Updates und fünf Jahren Sicherheitsupdates.

Es ist kaum nachvollziehbar, warum sich Google in den letzten Jahren von der Konkurrenz überholen ließ, die mittlerweile deutlich längere Updates bietet. Aber besser man reagiert spät als nie und so dürfte man schon in der nächsten Woche eine – für eigene Verhältnisse – echte Update-Revolution verkünden: Denn die Pixel-Smartphones sollen sieben Jahre mit Updates versorgt werden. Das gilt sowohl für die Sicherheitsupdates als auch für die Betriebssystem-Updates.

In puncto Sicherheitsupdates legt man damit zwei Jahre drauf und verlängert damit die sichere Lebenszeit der Geräte auf sieben Jahre. Viel wichtiger ist es aber, dass man auch die Betriebssystem-Updates verlängert – und dabei sprechen wir von mehr als einer Verdopplung. Von drei Jahre auf sieben Jahre ist schon eine echte Ansage. Man verdoppelt den Zeitraum, zieht an Samsung und Co vorbei und kommt damit in iPhone-Sphären an. Das war noch vor einigen Jahren absolut undenkbar.









Google macht Pixel-Nutzer glücklich

Damit geht Google endlich mit gutem Beispiel voran, denn schon seit Jahren forciert man längere Updates, setzt den Herstellern zum Teil die Pistole auf die Brust, bewegt sich aber selbst nur im eigenen abgesteckten Rahmen. In diesem Bereich endlich wieder die Marktführerschaft zu übernehmen, wenn man das so nennen will, sollte für Google als Android-Hersteller eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Denn es ist genau das, was die Nutzer früher zu den Google-Smartphones geführt hat: Lange, zuverlässige und sehr schnelle Updates.

Ganz nebenbei wird man damit auch die Konkurrenz weiter unter Druck setzen, sodass auch diese ihre maximalen Update-Zeiten weiter erhöhen könnten. Überholen muss man Google wohl nicht, denn mehr als sieben Jahren wäre auf dem Papier schön, dürfte in der Praxis aber nur sehr selten vorkommen. Denn ein sieben Jahres altes Smartphone zu nutzen, macht sicherlich keinen Spaß.

Hat Google die vielen Jahre zur Vorbereitung benötigt?

Gut möglich, dass Google schon längere Zeit einen etwas längeren Zeitraum hätte anbieten können, aber man wollte lieber mit einem echten Knall die Update-Zeit maximal ausreizen. Ich vermute, dass man dafür eine lange Vorlaufzeit benötigt hat. Die über die Jahre gewachsene Android-Modularisierung ist ein wichtiger Bestandteil, noch wichtiger ist aber die Hardware-Unterstützung. Und für diese hat man mit Tensor endlich die Voraussetzungen geschaffen. Wir dürfen gespannt sein, wie man diese langen Updates verkünden und welche Details man nennen wird.

