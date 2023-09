Pixel-Smartphones: Neuer Leak bestätigt sieben Jahre Android-Updates – Googles Update-Revolution kommt

Google versorgt die Pixel-Smartphones seit jeher für mehrere Jahre zuverlässig mit Updates, sodass sich die Nutzer um die Software-Versorgung keine großen Sorgen machen müssen. Im Laufe der Jahre hat man die Update-Dauer mehrmals erhöht, ist aber dennoch ins Hintertreffen geraten – aber das soll sich ändern. Jetzt wurden recht handfeste Informationen darüber geleakt, dass die Pixel-Smartphones für ganze sieben Jahre mit Updates versorgt werden sollen.



Googles Update-Garantie für die Pixel-Smartphones ist viel wert, auch wenn sie nicht mehr die Speerspitze des Marktes ist. Alle Nutzer können sich darauf verlassen, dass Google die Geräte Monat für Monat mit Updates versorgt und dies ohne Ausnahme bis zum Überschreiten des End-of-Life (EOL) ausrollt. Dieses EOL-Datum wird schon vor dem Verkaufsstart bekannt gegeben, sodass jeder Nutzer sehr genau weiß, wie lange man in puncto zuverlässiger Updates mit dem neuen Gerät Freude haben wird.

Die Updates waren lange Zeit nicht nur zuverlässig, sondern auch führend in der garantierten Dauer. Doch ausgerechnet in diesem Punkt hat sich Google schon vor zwei Jahren von Samsung überholen lassen, das ganze vier Jahre Android-Updates bietet, während Google auch bei der siebten Generation nur bei drei Jahren geblieben ist (+ zwei Jahre Sicherheitsupdates). Es wurde daher erwartet, dass man mit den Pixel 8-Smartphones ebenfalls auf vier Jahre aufstockt oder gar fünf Jahre anstrebt, um den großen Konkurrenten zu überholen. Schon vor einigen Wochen gab es einen Bericht, laut dem Google dies tatsächlich tun und auch noch einen drauflegen wird.

Jetzt bestätigt sich die damalige Aussage, dass die Pixel-Smartphones „deutlich länger“ mit Android-Updates versorgt werden sollen und es konkretisiert sich auch der Zeitraum: Ganze sieben Jahre lang sollen die Smartphones Android-Updates erhalten. Und dabei differenziert man auch nicht mehr zwischen Betriebssystem-Updates und Sicherheitsupdates, sondern stockt beides auf sieben Jahre auf. Das wäre sowohl für Google als auch für die gesamte Android-Welt ein riesiger Schritt.









Sieben Jahre Android-Updates wären schon ein gewaltiger Schritt, denn bisher ist man bei drei Jahren OS-Updates und somit mehr als eine Verdopplung. Damit sind wir dann auch längst in einem Bereich, bei dem sich die Frage stellt, ob die Hardware überhaupt so lange durchhält bzw. ob ein sieben Jahres altes Gerät überhaupt noch Spaß machen kann. Aber das ist sekundär und wenn man die Möglichkeit erst einmal geschaffen hat, ist das eine sehr gute Sache.

Mittlerweile liegt es fast vollständig in Googles Hand, die Smartphones für einen solch langen Zeitraum mit Updates versorgen zu können. Denn während die Smartphone-Hersteller eine solche Garantie aufgrund der großen externen Abhängigkeiten bisher kaum abgeben konnten, sieht das bei Google ein bisschen anders aus: Google kontrolliert die wichtigsten Komponenten, das gesamte Gerät und das Android-Ökosystem. Es wäre einzigartig in der Android-Welt und könnte einen neuen Wettlauf unter den anderen großen Herstellern auslösen – sehr zum Wohle der Nutzer und des gesamten Ökosystems.

Die Sorge mancher Hersteller, dass längere Updates für weniger Geräteverkäufe in der Zukunft sorgen, ist eher unbegründet und kann mit einem Blick auf Apples Verkaufszahlen widerlegt werden. Denn selbst fünf Jahre Updates sind mittlerweile ein Zeitraum, den nur wenige Smartphone-Erstbesitzer ausreizen. Ob fünf Jahre oder sieben Jahre, macht daher kaum einen Unterschied. Es sorgt aber für eine erhöhte Sicherheit der Geräte, die am Zweitmarkt verkauft werden oder erst nach mehreren Jahren am Grabbeltisch gekauft werden.

