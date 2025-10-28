Pixel Feature Drop: Leak verrät alle Neuerungen für das November-Update – Themes, GIFs und VIPs (Galerie)

Google hat rund um die Pixel-Smartphones zuletzt an Geschwindigkeit zugelegt und häufiger als bisher auch größere Pakete an funktionalen Updates auf die Geräte gebracht. Jetzt verrät ein Leak, dass auch im November mit einem Pixel Feature Drop zu rechnen ist, das drei spannende Neuerungen im Gepäck hat – darunter auch den bereits mehrfach geleakten Android Theme Manager.



Eigentlich sollte der November für Pixel-Nutzer nicht ganz so spannend werden, denn wir erwarten sowohl den Release von Android 16 QPR2 als auch des nächsten Feature Drop-Updates für den Dezember. Dabei könnte es auch bleiben, aber dennoch scheint man schon im November mit einem zusätzlichen Update-Paket für Freude sorgen zu wollen. Wie jetzt aus einem Leak hervorgeht, wird es ein November-Update geben.

Der Leak zeigt uns bereits die Ankündigungen aus der Pixel Tips-App und suggeriert, dass es im November drei Updates geben wird, die interessante Neuerungen im Gepäck haben. Es sind zwar keine großen Brocken dabei und damit vielleicht ein gelungener Einschub für den November, aber dennoch dürfen sich Nutzer vor allem auf visuelle Neuerungen freuen. Zum einen die erste Umsetzung des Android Theme Manager, als Zweites auf neue Animationen aus dem Pixel Studio sowie ein Update für Pixel VIPs.

Im Folgenden findet ihr die bisher geleakten Details zum Update, das laut dem Leak wohl am 4. November ausgerollt werden soll. Das ist nächste Woche Dienstag und dürfte somit auch das Datum des kommenden Update-Pakets sein.









Pixel Themes

Google wird den Pixel-Smartphones die Möglichkeit verpassen, die gesamte Oberfläche mit Themen-Paketen anzupassen. Statt wie bislang den Wallpaper, die Farben, die Icons und Sounds einzeln anpassen zu müssen, kann es in Kürze ganze Themenpakete geben. Das kennt man seit langer Zeit von anderen Herstellern und wird von Google wohl zu Beginn an dafür genutzt, eine neue Einnahmequelle durch Werbe-Themen zu generieren. Anders lässt sich das beworbene Wicked-Themenpaket wohl kaum erklären.

In der Beschreibung des neuen Features heißt es: „Passen Sie Ihr Pixel sofort mit den Themenpaketen von Wicked: For Good an. Mit nur einem Fingertipp ändern Sie Ihr Hintergrundbild, Ihre Symbole, GIFs und Sounds“. Interessant wird es sein, wie ein solches Themenpaket erstellt und veröffentlicht werden kann.

» Android: Neuer Theme Manager kommt – Smartphones schneller und umfangreicher anpassen (Teardown)

Pixel Studio erstellt Animationen

Die Pixel Studio-App erhält die Möglichkeit, Animationen zu erstellen. Nutzer sollen jedes Bild in eine GIF-Animation oder einen animierten Sticker umwandeln lassen, wobei natürlich die Gemini-KI zum Einsatz kommt. Auf den Screenshots ist zu sehen, dass auch ein Prompt angeboten wird, um die Animation nach eigenen Wünschen steuern zu können. Die Animationen lassen sich bei Bedarf mit anderen Nutzern teilen.

In Googles Beschreibung heißt es: „Verwandeln Sie jedes Bild oder jede Pixel Studio-Kreation ganz einfach in ein GIF oder einen animierten Sticker. Erwecken Sie Ihre Kreationen mit einer Reihe von benutzerdefinierten Aktionen zum Leben und verleihen Sie Ihren Nachrichten noch mehr Persönlichkeit“.









Pixel VIPs Benachrichtigungen

Die erst im Juni eingeführte Funktion der Pixel VIPs erhält ebenfalls eine Verbesserung. Ursprünglich war die Funktion nur ein Widget für den Homescreen, das eingehende Nachrichten von Google Messages und WhatsApp sowie „für Sie und Ihre VIPs personalisierte Aktivitätsvorschläge“ anzeigen konnte. Jetzt soll das ein wenig weitergeführt und der VIP-Gedanke unterstrichen werden.

Mit dem November-Update priorisiert Google die Pixel-VIP-Kontakte bei Benachrichtigungen – allerdings auch diesmal nur für Nachrichten aus WhatsApp oder Google Messages. Dazu gehört die gelbe Markierung dieser Benachrichtigungen und die Anzeige des Kontaktfotos in der Statusleiste von Android. In der Beschreibung heißt es: „Pixel VIPs erhöht jetzt die Benachrichtigungsgeschwindigkeit Ihrer VIPs bei Nachrichten, die über WhatsApp und Google Messages gesendet werden. Sie sehen Nachrichtenbenachrichtigungen Ihrer VIPs gelb hervorgehoben und ihr Kontaktfoto in der Statusleiste, damit Sie keinen Moment mit ihnen verpassen.“

[9to5Google]

