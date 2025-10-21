Android 16: Google veröffentlicht neues Feature Drop-Update für Pixel-Smartphones – QPR2 Beta 3.1 ist da

Google legt noch einmal für die Pixel-Smartphones nach: Nur wenige Tage nach dem letzten Release wurde jetzt die Android 16 QPR2 Beta 3.1 veröffentlicht, die einen wichtigen Bugfix mit sich bringt. Der neueste Release enthält alle Verbesserungen und Neuerungen der dritten Beta und bringt zusätzlich den Fix für das Desktop-Problem, das einige Geräte Schachmatt gesetzt hatte.


android 16 logo

So schnell hätten wir nicht damit gerechnet, doch es war wohl dringend: Erst am Mittwoch wurde die Android 16 QPR2 Beta 3 veröffentlicht und jetzt legt man schon mit der Beta 3.1 nach, die für alle Pixel-Smartphones zur Verfügung steht. Diese bringt wenig überraschend keine Verbesserungen oder Neuerungen, sondern hat nur einen einzigen Bugfix an Bord. Dementsprechend ist das Update auch nur etwa 2,5 Megabyte groß und blitzschnell heruntergeladen.

Das Update behebt ein Problem, das bei Pixel-Nutzern mit aktivierter Desktop Experience-Funktion dazu führen konnte, dass das Smartphone nicht mehr gestartet hat. Wer also etwa aufgrund des erwarteten Desktopmodus in der Beta ist und diesen frühzeitig ausprobieren wollte, könnte seit der vergangenen Woche ein dysfunktionales Pixel-Smartphone gehabt haben. Dennoch scheinen die Geräte wohl weit genug zu starten, um das Update laden zu können.

Es gibt fünf verschiedene Möglichkeiten, um das Update zu erhalten, wobei je nach Betroffenheitsgrad entschieden werden muss und kann. Das Ideal ist es laut Google, dass sich das Smartphone nach mehreren fehlerhaften Starts von selbst auf die Beta 2 downgradet und anschließend die 3.1 lädt. Die weiteren Varianten beschreiben die Installation per ADB und USB-Debugging, per OTA-Download sowie mit dem Rücksetzen des Smartphones oder der Wiederherstellung aus dem Rettungsmodus.

Ihr findet die ausführlichen Anleitungen bei Reddit sowie in den verlinkten Google-Dokumenten. Solltet ihr von dem Problem betroffen sein, das wohl nur wenige Nutzer betrifft und dadurch auch nicht durch die Medien gegangen ist, habt ihr jetzt die Lösung.

» Android 16: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der dritten Android 16 QPR2 Beta (Screenshots)

[Reddit]

