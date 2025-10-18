Android 16: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der dritten Android 16 QPR2 Beta (Screenshots)

Google hat am Mittwoch die Android 16 QPR2 Beta 3 veröffentlicht und damit die bereits letzte geplante Version des neuen Betriebssystems auf die Beta-Nutzer der Pixel-Smartphones ausgerollt. Auch diese Version bringt wieder eine ganze Reihe von Neuerungen mit, die wir euch in diesem Artikel wie gewohnt übersichtlich und mit einigen Screenshots zusammenfassen.



Die Vorgeschichte von Android 16 QPR2 geht schon bald zu Ende, denn nach dem Release der letzten Beta erwarten wir spätestens Anfang Dezember den Rollout der finalen Version auf die Pixel-Smartphones sowie mutmaßlich schon einige Tage zuvor den Start von Android 16 QPR3 oder gar einer neuen Android 17 Developer Preview. Bis es soweit ist, zeigen wir euch in diesem Artikel die wichtigsten Neuerungen der dritten Beta der zweiten QPR-Version der 16. Android-Generation. Schaut euch vorab vielleicht auch alle Neuerungen in Android 16 QPR2 Beta 2 an.

Größere Icons in der Suchleiste

Die erste Neuerung findet sich schon auf der Startseite des Homescreens, denn es gibt eine Veränderung bei den Icons in der Suchleiste. Diese stechen jetzt farblich nicht mehr ganz so sehr hervor wie bisher, sind dafür aber etwas in der Größe gewachsen. Ihr könnt es an den Symbolen für die Sprachsuche, Google Lens sowie für die visuelle Gemini-Suche sehen. Das Google-G bleibt hingegen bei seiner bisherigen Größe und ist auch weiterhin mit Farbverlauf zu sehen.









Identitätsbestätigung in noch mehr Apps

Die Identitätsbestätigung wird weiter ausgebaut und ist jetzt innerhalb von noch mehr Apps verfügbar.

Benachrichtigungsverlauf im neuen Design

Der Benachrichtigungsverlauf mit der Auflistung aller bereits weggewischten Benachrichtigungen erhält ein neues Design, sodass die Einträge denen in der tatsächlichen Leiste deutlich ähnlicher sehen.

Weniger Widget-Flexibilität

Für die Widgets auf dem Sperrbildschirm lässt sich jetzt nicht mehr festlegen, unter welchen Umständen sie gezeigt werden sollen. Bisher ließ sich festlegen, dass diese nie gezeigt werden, nur beim Aufladen oder nur beim aufrechten Aufladen (also auf einer Dockingstation).

Optionen für Live-Untertitel

Die Optionen für die Live-Untertitel sind jetzt direkt aus der schwebenden Lautstärkeregelung zugänglich.









Neuer Plus-Button für App-Shortcuts

Beim Aufruf der App-Shortcuts gibt es jetzt einen Plus-Button, der die Möglichkeit verdeutlicht, einen solchen Schnelleinstieg auf dem Homescreen ablegen zu können.

Medienplayer für den Sperrbildschirm

Auf dem Android-Sperrbildschirm kann jetzt wieder ein aktiv nutzbarer Medienplayer gezeigt werden.

—

Neben diesen Neuerungen gibt es auch viele Verbesserungen und Bugfixes in Android 16 QPR2 Beta 3. Wir erwarten den Rollout dieser Version für Anfang Dezember. Weil es nach wie vor einige Bugs gibt, könnte im November aber auch noch eine Android 16 QPR2 Beta 3.1 folgen.

[9to5Google]