Android 16: Google veröffentlicht nächste Feature Drop-Version für Pixel-Smartphones – QPR2 Beta 3 ist da

Google rauscht weiter durch die Android-Versionen und hat vor wenigen Stunden die neue Android 16 QPR2 Beta 3 veröffentlicht, die möglicherweise schon die letzte Version vor dem großen Release ist. Die neue Beta bringt wieder eine Reihe von Neuerungen auf die Pixel-Smartphones, hat aber auch Bugfixes im Gepäck, die die wichtigsten Stolpersteine der Vorgänger aus der Welt schaffen.



Das QPR-Programm geht in das letzte Kapitel der zweiten Runde, denn Google hat mit der Android 16 QPR2 Beta 3 die planmäßig letzte Version veröffentlicht, bevor der Release und schon bald die Android 17 Developer Preview ansteht. Mutmaßlich wird im November noch eine Android 16 QPR2 Beta 3.1 folgen, doch wenn es keine gravierenden Bugs mehr gibt, könnte Google auch auf diese verzichten.

Die neue Feature Drop Beta bringt eine Reihe von Verbesserungen, die wir uns in Kürze hier im Blog im Detail ansehen werden. Dazu gehören unter anderem größere Icons in der Google-Suchleiste, ein optimierter Benachrichtigungsverlauf sowie die Möglichkeit, die Live-Untertitel direkt in der schwebenden Lautstärkeregelung umzuschalten. Dazu kommen neue Menüs für App-Shortcuts und ein Medienplayer für den Sperrbildschirm.

In puncto Bugfixes behebt man Probleme wie etwa eingefrorene Google Play System Updates, den grauen Homescreen, eine mögliche Nichtbeachtung des adaptiven Akku-Aufladens sowie Gesten-Probleme, Kamera-Probleme oder gar einige Akku-Probleme. In der folgenden Auflistung findet ihr alle Details zu den behobenen Problemen.









Die Android 16 QPR2 Beta 3 wird ab sofort für alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation ausgerollt, die sich im Beta-Kanal befinden. Wir erwarten den stabilen Release Anfang Dezember.

