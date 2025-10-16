Google Fotos: Neue KI-Bildbearbeitung bringt mehrere Beauty-Filter – Augen, Zähne, Pickel, Haut (Teardown)

Die Android-App von Google Fotos bietet schon seit langer Zeit eine Fotobearbeitung, die zuletzt um immer mehr KI-Features erweitert worden ist – und jetzt stehen schon die nächsten Schritte an. Neue Funktionen sollen es den Nutzern in Kürze ermöglichen, Optimierungen am Gesicht vorzunehmen, wobei sich die „Face Retouch“-Features schon jetzt recht eindeutig in einem Teardown zeigen.



Die KI-basierte Fotobearbeitung spielt auch für Google Fotos eine immer größere Rolle, denn in Kürze wird nicht nur Gemini Nano Banana integriert, sondern auch die Bearbeitung von fotografischen Makeln im Gesicht unterstützt. Im Teardown zeigen sich neue Funktionen rund um das „Face Retouch“, die eine ganze Menge an Features bereithalten, die sich viele Nutzer wohl schon seit längerer Zeit gewünscht haben.

Neue Effekte kommen

Zu den Neuerungen gehören die folgenden Effekte, die bereits einzeln aufgelistet sind: Acne, Bag, Blemish, Dark Circles, Eye, Pimple, Teeth, Touch, Up, Whiten. Es geht also um das Entfernen von Augenringen, von leuchtenden Pickeln, dem Aufhellen von Zähnen oder vielleicht auch dem Entfernen von Zahnlücken. Vielleicht lassen sich auch geschlossene Augen öffnen, was ja gerade bei Gruppenfotos bis heute ein Problem ist.

Worum es sich bei „touch“ und „up“ handelt, kann man nur spekulieren, eventuell lässt sich die Gesichtsposition bzw. die Kopfhaltung ein klein wenig bearbeiten. Das wird sich erst noch zeigen müssen, genauso wie die Anwendbarkeit auf die einzelnen Bereiche und Personen. Wir dürfen durch den einfachen Zugang also schon bald damit rechnen, immer mehr Fotos mit Filtern zu sehen, die nicht die Realität widerspiegeln.

Eine Reihe von neuen KI-Bearbeitungsmöglichkeiten sind gerade erst für erste US-Nutzer ausgerollt worden, sodass es mutmaßlich nur noch eine Frage von Tagen sein wird, bis auch die obige Auflistung in die Tat umgesetzt werden wird. Ob und wann dann mit einem globalen Rollout ohne notwendiges Abo zu rechnen ist, lässt sich nicht prognostizieren.

