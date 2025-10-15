Gemini Veo 3.1 ist da! Googles neuer KI-Videogenerator kann jetzt noch detailliertere Videos erstellen (Videos)

Googles KI-Videogenerator Veo hat in den letzten Monaten enorm große Fortschritte gemacht und jetzt schlägt man schon das nächste Kapitel aus: Vor wenigen Minuten wurde der Start des neuen Veo 3.1 angekündigt, das den Nutzern noch mehr Möglichkeiten geben soll, Prompts besser verstehen, längere Videos und auch Zwischenszenen generieren können soll.



Wir haben euch die beiden Gemini Video-Tools Veo und Flow hier im Blog bereits ausführlich vorgestellt und mit vielen Videobeispielen belegt. Schon jetzt lassen sich die generierten Videosequenzen kaum von realen oder mit großem Aufwand animierten Videos unterscheiden – und jetzt legt das Team mit einem Zwischenschritt schon wieder nach.

Jetzt wurde das neue Gemini Veo 3.1 veröffentlicht, das neue kreative Funktionen zur Bearbeitung und Generierung von Videoclips mitbringt. Nutzer erhalten jetzt noch mehr Kontrolle über die finale Szene, die mit Veo oder dem Filmgenerator Flow erstellt wird. Das mit der letzten Version erstmals eingezogene Audio ist jetzt auch in den bestehenden Funktionen wie den Videozutaten, „Frames to Video“ oder „Extend“ verfügbar.

Außerdem können Nutzer jetzt noch längere Videos erstellen, viele weitere Details im Prompt unterbringen, die von Veo beachtet werden und somit eine höhere audiovisuelle Qualität erhalten. Dabei geht es auch um die Umwandlung von Bildern in Videos, so wie ihr das in den folgenden Beispielvideos sehen könnt.

















So wie schon beim verbesserten Nano Banana können Nutzer jetzt einzelne Referenzbilder verwenden, um Figuren, Objekte oder Stile in ein Video zu integrieren. Flow wird diese Zutaten nutzen, um die finale Szene zu erstellen, so wie man sie sich als Nutzer vorstellt. Wer so gar keine Idee hat, kann sogar zwei Bilder hochladen und die Funktion „Frames to Video“ wird ein Video mit dem ersten Bild zu Beginn und dem letzten Bild als Ende erstellen.

Mit der Extended-Funktion lassen sich jetzt noch umfangreichere Videos erstellen, die eine Minute oder noch länger dauern. Jedes Video wird basierend auf der letzten Sekunde des vorherigen Clips generiert und eignet sich daher besonders gut für längere Eröffnungsaufnahmen. Außerdem lassen sich Objekte in Szenen einfügen, es lassen sich unerwünschte Objekte oder Figuren entfernen und vieles mehr.

Das neue Veo 3.1 ist ab sofort über die Gemini-API für Entwickler verfügbar oder über Vertex AI sowie für Abonnenten über die Gemini-App. Gut möglich, dass das schon der Vorbote für das neue Gemini 3 ist:

» Gemini 3.0: Googles neues KI-Modell kommt – nächster Meilenstein für KI-Agenten & Co startet in Kürze (Leak)

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-09-21 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.