Gemini Nano Banana: Google bringt KI-Bildbearbeitung in weitere Apps – startet in Lens und Google (Videos)

Google ist mit der KI-Bildbearbeitung Gemini Nano Banana sehr erfolgreich und will jetzt auch weitere Produkte auf den Hype aufspringen lassen. Ab sofort haben viele Nutzer die Möglichkeit, eine solche Bildbearbeitung direkt in der Google-App oder auch in Google Lens zu starten, ohne dass in die Gemini-App gewechselt werden muss.


gemini nano banana

Mit der KI-Bildbearbeitung Nano Banana ist Google ein echter Coup gelungen, und das nicht nur aus technischer Sicht. Denn das Tool bringt viele Millionen Nutzer zu Gemini und daher ist es nicht ganz überraschend, dass auf diesen Erfolg aufgebaut werden soll. Allerdings noch nicht funktionell, sondern erst einmal durch eine größere Reichweite über die Gemini-App hinaus.

Ab sofort haben erste Nutzer in den USA und Indien die Möglichkeit, Nano Banana innerhalb der Google-App für Android und iOS oder auch in Google Lens zu verwenden. Dazu muss einfach nur die jeweilige App gestartet und ein Foto oder ausgewähltes Bild als Eingabe verwendet werden – ihr könnt das in den unten eingebundenen Videos sehr gut sehen. Anschließend ein kurzer Prompt und schon nach wenigen Sekunden erscheint das gewünschte Ergebnis.

Laut Googles Entwickler haben die Nutzer weltweit bisher mehr als fünf Milliarden Fotos mit Nano Banana erzeugt, wobei die Tendenz weiter steigt und durch diese Integrationen einen Schub bekommen dürfte. Weitere Integrationen sind für NotebookLM sowie Google Fotos geplant, werden aber noch einige Tage auf sich warten lassen.




Nano Banana in der Google-App
Nano Banana in Google Lens

Es ist zu erwarten, dass Google schon bald neue Funktionen zu Nano Banana bringt, die dann mutmaßlich nur mit einem kostenpflichtigen Abo verwendet werden können. Das wäre zumindest ein guter Grund, warum man diese KI-Bildbearbeitung nun in möglichst viele Apps integrieren möchte.

