Gemini: Googles KI-Bildbearbeitung ‚Nano Banana‘ ist extrem erfolgreich – Gemini schafft endlich Durchbruch

Seit Google den KI-ChatBot Gemini vor über zwei Jahren auf Basis des gleichnamigen KI-Modells gestartet hat, wird dieses im hohen Tempo weiterentwickelt. Im Laufe der Zeit wurden viele starke und auch beeindruckende Funktionen geschaffen, doch erst eine Spaßfunktion sorgt jetzt für den viralen Erfolg und dürfte Gemini dahin bringen, wo Google es schon lange sieht: An die Spitze des KI-Hypes.



Google war in den letzten Jahren nicht gerade dafür bekannt, einen langen Atem zu haben, wenn es um neue Produkte geht. Was nach einem Jahr nicht abhebt, wird wieder begraben. Und so war es nicht ganz verwunderlich, dass viele Menschen auch nach dem Start von Gemini ähnliche Befürchtungen hatten und sich das Tool nicht einmal angesehen oder ernsthaft ausprobiert haben. Doch die KI war und ist viel zu wichtig, als dass Google aufgeben könnte. Vor allem die anfängliche Nutzer- und Medien-Konzentration auf den neuen Riesen OpenAI wurde für Google innerhalb kürzester Zeit zur Bedrohung.

Heute dürfte niemand mehr daran zweifeln, dass Gemini ein ernsthaftes Projekt ist, das sich für viele Jahre im Google-Portfolio befinden wird. Doch weil der Ruf eben vorauseilt, war es selbst mit den vielen großen Schritten der letzten zwei Jahre für Google kaum möglich, neue Nutzer von Gemini zu begeistern. Es fehlte ganz klar eine „Killer-Applikation“, die die Massen begeistern kann. Genau eine solche hat man jetzt endlich gefunden.

Recht überraschend hat Google Ende August angekündigt, dass Gemini-Nutzer jetzt eine neue KI-Bildbearbeitung namens Nano Banana erhalten, mit der die Bildmanipulation so einfach wie niemals zuvor möglich ist. Wir haben euch die Möglichkeiten dieser Technologie im verlinkten Artikel bereits mit vielen Beispielen und auch den dazugehörigen Prompts vorgestellt. Wer nur Bahnhof Banana versteht, kann da einfach mal reinschauen.









Nano Banana ist Geminis Durchbruch

Mit Nano Banana ist es Google endlich wieder gelungen, die Massen zu begeistern und eine Funktion zu bieten, die nicht lange beworben oder erklärt werden muss. Sie bietet beeindruckende Ergebnisse, eine sehr einfache Umsetzung und ist noch dazu für alle Nutzer kostenlos und nahezu unbegrenzt verfügbar. Damit sind alle Zutaten für einen viralen Hit an Bord. Vielleicht spielt auch der Name ein wenig mit herein, der eigentlich nur intern verwendet wurde, dann aber schnell den Weg in das öffentliche Marketing fand. Weil sich die Ergebnisse in Social Media und den Medien schnell verbreitet haben, war es die beste Werbung, die Google nur bekommen konnte.

Google sprach schon eine Woche nach dem Start davon, dass man neun Millionen neue Nutzer begeistern konnte und innerhalb dieser sieben Tage 500 Millionen Bilder erstellt hat. Diese Erfolgsmeldung potenzierte den Erfolg erneut. Seit einigen Tagen ist die Gemini-App auf dem ersten Platz der App Store-Charts, was erneut das Interesse der Masse auf sich zieht. Ein starkes Tool, das Spaß macht und praktisch ist, mit der Zuverlässigkeit und dem Grundvertrauen in Google – viel mehr braucht das Tool gar nicht, um sich vielleicht auch für längere Zeit zu etablieren.

Weil das Tool keine eigene App ist, sondern direkt innerhalb des KI-ChatBots genutzt wird, färbt das natürlich auch auf diesen ab. Somit dürfte das ohnehin schon erfolgreiche Gemini endgültig den Durchbruch geschafft haben. Meine Prognose: Jetzt gibt Google nochmal richtig Gas, vor allem im Bereich der Bildmanipulation.

