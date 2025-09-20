Gemini: Start auf allen Plattformen – das sind die neuen KIs in Android Auto, Google TV, Google Home (Videos)

Googles KI-Portfolio rund um Gemini steht vor einem großen Sprung, denn schon in weniger als zwei Wochen sollte das KI-Modell mit speziellen Funktionen auf gleich drei wichtigen Plattformen starten. Wir haben euch die neuen Plattformen bereits ausführlich vorgestellt und wollen euch in diesem Beitrag noch einmal einen schnellen medialen Überblick darüber verschaffen, was in Kürze kommt.



Google ist mit Gemini mittlerweile sehr erfolgreich und erreicht allein auf Smartphones, Tablets sowie mittlerweile auch auf Smartwatches sicherlich einen großen Teil der digitalen Nutzerschaft. An Reichweite mangelt es Gemini gewiss nicht, aber dennoch soll diese in Kürze ausgebaut werden, um die Nutzer auch auf anderen Plattformen erreichen zu können. Dabei geht es vor allem darum, die neuen Bereiche in Angriff zu nehmen.

Sowohl im Auto als auch auf Smart TVs sowie im Smart Home war bisher der Google Assistant zuständig, der zuletzt nur noch ein Schatten seiner selbst war und bis Ende des Jahres vollständig von Gemini abgelöst werden soll. Für alle drei Plattformen hat Google das neue Gemini bereits offiziell vorgestellt oder zumindest mit Teaser-Videos in Aussicht gestellt. Weil man sich nach wie vor an die Deadline „Ende 2025“ für den Google Assistant halten will, wäre alles andere auch eine Überraschung.

Wir haben euch erst kürzlich alle neuen Gemini-Plattformen vorgestellt und heute zeigen wir euch die von Google veröffentlichten Teaservideos- und Bilder. Diese vermitteln einen ersten Eindruck von den Möglichkeiten, die sich allein schon durch das spezialisierte Einsatzgebiet und die völlig anderen Umgebungen und Voraussetzungen doch recht grundlegend voneinander unterscheiden.









Gemini für Android Auto

Mit dem Start von Gemini für Android Auto wird der KI-ChatBot den Nutzern ständig zur Verfügung stehen, ähnlich wie es bisher mit dem Google Assistant der Fall gewesen ist. Der Unterschied ist allerdings, dass die Live-Komponente im Auto eine große Rolle spielen soll, sodass Gemini permanent und ohne vorherige Ansprache mit „Hey Google“ oder Ähnlichem angesprochen werden kann. Wichtig ist auch die Kommunikation in natürlicher Sprache, ohne sich gerade im Auto ganz spezielle Sätze merken zu müssen.

Außerdem soll Gemini für Android Auto noch mehr Informationsquellen als bisher anzapfen können, diese kombinieren können und auch Apps fernsteuern können. Gerade im Auto soll der Funktionsumfang deutlich anwachsen und den Nutzern all das bieten, was sie vom Smartphone kennen – inklusive einer visuellen Komponente. Wie all das aussehen kann, seht ihr im obigen Video sowie im folgenden verlinkten Artikel:

» Das ist Gemini für Android Auto

Gemini für Google TV

Gemini soll auf Smart TVs mit Google TV deutlicher tiefergehen als es mit dem Google Assistant jemals möglich gewesen ist. Denn Gemini soll nicht nur simple Antworten geben, sondern auch tiefer in Themen eintauchen und diese aufbereiten können. Im obigen Video könnt ihr sehen, wie die Einbindung von Gemini in Google TV aussehen soll. Gemini ist sowohl unterstützend für den Fernsehgenuss im Einsatz, wird aber auch die erste Anlaufstelle für Informationen sein.

Spannend ist es, dass Gemini die Informationen nicht nur in Textform wiedergeben soll, sondern auch medial aufbereiten kann. Das auf Smart TVs verwendete Gemini-Modell ist darauf spezialisiert, den Nutzern TV-Shows oder Videos von YouTube vorzuschlagen, die zum Thema passen und auf dem Fernseher gut konsumiert werden können. Großes Potenzial wäre vielleicht auch im Erstellen von Videos, doch bisher hat man das noch nicht gezeigt.

» Das ist Gemini für Google TV









Gemini im Smart Home

Als einziges neues Produkt ist „Gemini for Home“ für den 1. Oktober bestätigt, während wir die anderen beiden Neustarts eher mutmaßlich auf das Datum legen. Mit Gemini for Home soll der zuletzt eher glücklose Google Assistant ersetzt werden. Das neue Gemini for Home basiert auf denselben leistungsstarken KI-Modellen der Smartphone-Variante und verfügt über einzigartige Funktionen für die Nutzung im Smart Home.

Gemini for Home hat sich bisher nur sehr kurz gezeigt, wurde von Google aber schon mit einem größeren Funktionsumfang vorgestellt: Nutzer sollen Medien entdecken und abspielen können, jedes Familienmitglied soll auf organisatorische Funktionen zugreifen können und alle Nutzer – auch außerhalb der Familiengruppe – sollen neutrale Fragen stellen können. Die Anfragen reichen von Kochrezepten auf Basis von verfügbaren Lebensmitteln bis zur umfangreichen Organisation von Abläufen.

Wir haben euch all das erst vor wenigen sehr ausführlich vorgestellt. Passend dazu wird Google außerdem neue Smart Home-Produkte starten.

» Alle Infos zum neuen Gemini for Home

Es steht übrigens auch ein Gemini für Google Chrome in den Startlöchern, das von Google erst vor wenigen Tagen offiziell für US-Nutzer vorgestellt wurde. Alle Infos dazu findet ihr im verlinkten Artikel.

