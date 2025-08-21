Gemini for Home: Neuer KI-Assistent ersetzt den Google Assistant auf allen Geräten – bringt neue Möglichkeiten

Google hat schon vor Monaten angekündigt, den Google Assistant auf allen Plattformen durch Gemini zu ersetzen – und jetzt steht einer der größten Schritte bevor. Gestern Abend wurde das neue Gemini for Home angekündigt, das als Ableger des KI-ChatBot im Smart Home und auf allen verfügbaren Geräten zum Einsatz kommen soll. Gemini for Home soll ganz neue Möglichkeiten bringen und das Sprachverständnis deutlich verbessern.



Die Tage des Google Assistant sind gezählt, nicht nur auf Smartphones. Wir hatten schon vor einigen Monaten berichtet, dass Gemini den Google Assistant auf allen Plattformen ersetzen wird, was man bis zum Ende des Jahres tatsächlich durchgezogen haben will. Von Smartphones über Tablets und Smart TVs bis zum Auto, auf Smartwatches und natürlich auch im Smart Home. Für Letztes hat man jetzt ein ganz neues Produkt angekündigt, das vielleicht endlich wieder Schwung in den Bereich bringt.

Mit Gemini hat Google laut eigenen Angaben die Erwartungen an die Leistungsfähigkeit eines KI-Assistenten bereits revolutioniert und jetzt kündigt man die nächste Generation der Haushaltshilfe an: Gemini for Home. Gemini for Home basiert auf denselben leistungsstarken KI-Modellen wie die Smartphone-Variante und verfügt über einzigartige Funktionen für die Nutzung im Smart Home.

Gemini for Home bietet zuverlässige, freihändige Hilfe und soll auch komplexe Aufgaben auf allen Heimgeräten erledigen und dabei jedes Mitglied des Haushalts sowie Besucher und Gäste im digitalen Alltag in den eigenen Vier Wänden unterstützen. Mit der erweiterten Argumentationsfunktion ermöglicht es das leistungsstarke Modell, eine höher Benutzerfreundlichkeit zu schaffen, als das beim Google Assistant der Fall gewesen ist.









Zum Start von Gemini for Home müsst ihr nur einmalig „Hey Google“ sagen, könnt aber innerhalb kürzester Zeit auch mehrere Befehle geben und erweiterte Interaktionen führen. Dabei ersetzt man die bisher notwendigen starren Befehle durch ein allgemeines KI-Verständnis eurer Anfrage. Man hat einige Beispiele veröffentlicht, was schon bald möglich sein wird:

Medien entdecken und abspielen: Bitten Sie Gemini, „den Song des Jahressiegers von 1990 abzuspielen" oder „das Lied aus dem diesjährigen Sommer-Blockbuster über Rennwagen abzuspielen", und es wird Ihnen helfen, das Gesuchte auf mehreren Streaming-Plattformen zu finden und abzuspielen.

Bitten Sie Gemini, „den Song des Jahressiegers von 1990 abzuspielen“ oder „das Lied aus dem diesjährigen Sommer-Blockbuster über Rennwagen abzuspielen“, und es wird Ihnen helfen, das Gesuchte auf mehreren Streaming-Plattformen zu finden und abzuspielen. Greifen Sie auf leistungsstärkere Smart-Home-Steuerungen zu: Geben Sie bequem mehrere Befehle gleichzeitig ein, um Ihr Zuhause zu steuern. „Dimmen Sie das Licht und stellen Sie die Temperatur auf 22 Grad ein.“ Gemini kann auch komplexe Befehle verarbeiten, sodass Sie beispielsweise sagen können: „Schalten Sie das Licht überall außer in meinem Schlafzimmer aus.“

Geben Sie bequem mehrere Befehle gleichzeitig ein, um Ihr Zuhause zu steuern. „Dimmen Sie das Licht und stellen Sie die Temperatur auf 22 Grad ein." Gemini kann auch komplexe Befehle verarbeiten, sodass Sie beispielsweise sagen können: „Schalten Sie das Licht überall außer in meinem Schlafzimmer aus."

Dank der verbesserten natürlichen Sprachunterstützung für Kalender- und Listenerstellung sowie Timer behalten Sie alles – und jeden – im Blick. Versuchen Sie es mit „Fügen Sie die Zutaten für eine authentische italienische Lasagne zu meiner Einkaufsliste hinzu“ oder „Stellen Sie einen Timer für perfekt blanchierten Brokkoli“. Sie können Gemini auch bitten, einen Kalendertermin für die Staffelpremiere Ihrer Lieblingsserie zu erstellen, der dann in Ihrem Google-Kalender angezeigt wird. Fragen Sie alles: Mit Gemini als Kernfunktion erhalten Sie schnell und einfach auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittene Antworten zu einer Vielzahl von Themen. Sie können fragen: „Wie halte ich Waschbären nachts aus meinem Garten fern?“ oder „Wann ist angesichts des Wetters, der Menschenmassen und der Hotelpreise die beste Jahreszeit für einen Besuch der griechischen Inseln?“









Gemini for Home bringt viele praktische Einsatzmöglichkeiten, die von Google in der folgenden Auflistung ausführlich thematisiert werden:

Holen Sie sich Hilfe in der Küche: Gemini Live bietet Ihnen bessere Unterstützung bei komplexeren Kochaufgaben, wie zum Beispiel: „Ich habe Spinat, Eier, Frischkäse und Räucherlachs im Kühlschrank. Helfen Sie mir, ein leckeres Essen zuzubereiten." Gemini Live bietet Vorschläge für Florentiner Eier, eine Frittata und Pasta sowie Anleitungen zur Zubereitung. Fragen Sie beim Kochen nach Tipps, wie zum Beispiel: „Woran erkenne ich, dass die Pfanne heiß genug ist?" oder „Wie sorge ich dafür, dass meine Eier schön fluffig werden?"

Gemini Live bietet Ihnen bessere Unterstützung bei komplexeren Kochaufgaben, wie zum Beispiel: „Ich habe Spinat, Eier, Frischkäse und Räucherlachs im Kühlschrank. Helfen Sie mir, ein leckeres Essen zuzubereiten.“ Gemini Live bietet Vorschläge für Florentiner Eier, eine Frittata und Pasta sowie Anleitungen zur Zubereitung. Fragen Sie beim Kochen nach Tipps, wie zum Beispiel: „Woran erkenne ich, dass die Pfanne heiß genug ist?“ oder „Wie sorge ich dafür, dass meine Eier schön fluffig werden?“ Themen gründlich erforschen: Mit Geminis Hilfe können Sie komplexe Themen erforschen, verstehen und weiterführende Fragen stellen: „Ich denke darüber nach, mir ein neues Auto zu kaufen…“. Oder holen Sie sich ausführliche Informationen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind: „Helfen Sie mir, einen Ernährungsplan für die Woche vor meinem ersten Marathon zu erstellen.“

Mit Geminis Hilfe können Sie komplexe Themen erforschen, verstehen und weiterführende Fragen stellen: „Ich denke darüber nach, mir ein neues Auto zu kaufen…". Oder holen Sie sich ausführliche Informationen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind: „Helfen Sie mir, einen Ernährungsplan für die Woche vor meinem ersten Marathon zu erstellen."

In Kombination mit der leistungsstarken Google-Suche kann Gemini Live Ihnen bei Problemen sofort helfen. „Mein Geschirrspüler pumpt nicht ab. Können Sie mir ein paar einfache Schritte zur Fehlerbehebung zeigen, damit ich das Problem selbst lösen kann?“ Bitten Sie um einen kreativen Mitarbeiter: Die generativen KI-Funktionen von Gemini machen es zum perfekten kreativen Partner für jeden Moment: „Lass uns eine Gutenachtgeschichte für meine 6-jährige Tochter schreiben.“ Personalisieren Sie sie für Sie: „Die Hauptfigur ist eine Wissenschaftlerin, die gleichzeitig eine Prinzessin ist und Mais liebt!“ Brainstormen Sie gemeinsam: „Unser Protagonist braucht einen pelzigen Kumpel. Geben Sie mir ein paar Optionen.“

Gemini for Home soll ab Oktober bei ersten Nutzern ankommen und im Laufe der Zeit (von „bis Ende des Jahres“ ist keine Rede mehr) bei allen Nutzern und auf allen Geräten ankommen und dort den Google Assistant ersetzen.

[Google-Blog]

