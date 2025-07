Gemini für WearOS: Google startet den KI-ChatBot für viele Smartwatch-Nutzer – ersetzt Google Assistant

Was schon vor mehreren Monaten in Aussicht gestellt wurde, setzt Google jetzt in die Tat um: Im Rahmen des gestern überraschend veröffentlichten Pixel Feature Drop hat man den Start von Gemini für WearOS angekündigt. Der KI-ChatBot startet ab sofort auf vielen Smartwatches als Alternative zum Google Assistant und kann dessen Funktionalität nicht nur ersetzen, sondern wenig überraschend auch erweitern.



Google hat schon vor Monaten angekündigt, dass der Google Assistant im Laufe des Jahres vollständig durch Gemini ersetzt und damit auf allen Plattformen eingestellt werden wird. Jetzt ist es für Smartwatches soweit, denn im Rahmen des überraschenden Pixel Feature Drop für den Monat Juli hat man den Start von Gemini für WearOS angekündigt. Dieser erfolgt in puncto Neugeräten zuerst auf der neuen Samsung Galaxy Watch 8, wird aber auch auf den Smartwatches weiterer Hersteller ausgerollt.

Letzte Aktualisierung am 2025-07-10 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Gemini nutzt auf der Smartwatch dasselbe KI-Modell wie auf dem Smartphone, sodass sich die Nutzer darauf verlassen können, einen zuverlässigen und smarten Assistenten direkt am Handgelenk zu haben. Gemini bringt im Gegensatz zum Assistant eine deutlich natürlichere Kommunikation mit, eine höhere Intelligenz und auch neue Funktionen. Assistant-Nutzer werden also wohl sofort nach dem Update auf Gemini nichts mehr vermissen.

Zu den neuen Funktionen gehört es, dass die Nutzer mehrere Aufgaben zugleich erledigen können, Daten aus einzelnen Google-Apps kombinieren können und einen umfangreicheren Zugriff auf Informationen und Aufgaben erhalten. All das, ohne das Smartphone aus der Tasche holen zu müssen, denn das neue Gemini-Modell arbeitet sowohl lokal als auch per kabelloser Anbindung an das Smartphone,

Gemini für WearOS wird seit gestern Abend für erste Nutzer ausgerollt und soll im Laufe der nächsten Zeit als Update auf den Smartwatches von Samsung, OPPO, OnePlus, Xiaomi und natürlich auch der Pixel Watch ankommen. Um Gemini aufzurufen, müsst ihr einfach nur „Hey Google“ sagen, den seitlichen Button gedrückt halten oder das Gemini-Icon auf dem Watch Screen drücken.

Letzte Aktualisierung am 2025-07-10 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.