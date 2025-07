Pixel Feature Drop: Google bringt überraschendes Update auf Pixel-Smartphones und Pixel Watch (Video)

Google weiß auch in der gefühlten Sommerpause zu überraschen: Vor wenigen Minuten wurde ein neues Pixel Feature Drop veröffentlicht, das den bisher eher mauen Monat Juli aufwertet. Google selbst nennt das Update überraschend und bringt drei Verbesserungen auf die Pixel-Geräte, deren Inhalt dann zwar doch eher vorhersehbar gewesen, aber dennoch sehr willkommen ist.



Pünktlich wie gewohnt hat Google gestern das Android-Sicherheitsupdate sowie das Pixel Update veröffentlicht, wobei der Umfang allerdings unerwartet gewesen ist: Das Sicherheitsupdate enthielt keine Sicherheitsupdates und auch bei Pixel war es überschaubar. Dafür gibt es jetzt noch eine weitere Überraschung, die man selbst als eine solche ankündigt, und jetzt für einige Pixel-Nutzer ausgerollt wird: Es gibt ein neues Feature Drop.

Veo 3 für Pixel 9 Pro-Nutzer

Gute Nachrichten für alle Nutzer eines Pixel 9 Pro, denn diese bekommen jetzt ein Jahr Google AI Pro kostenlos – das ist bei einem Monatspreis von 21,99 ein extrem großzügiges „Geschenk“. Natürlich als Werbung für Gemini, aber hauptsächlich geht es wohl darum, den Zugang zum neuen Videogenerator Veo 3 weiter zu verbreiten. Der erst in der vergangenen Woche für viele neue Nutzer gestartete Videogenerator kann somit von allen Pixel 9 Pro-Nutzern mit gewissen Limits ausprobiert werden.

Update für Circle to Search

Circle to Search bekommt einen KI-Modus, der es den Nutzern ermöglicht, Folgefragen zum Displayinhalt zu stellen und somit ausführlicher zu kommunizieren. Allerdings startet diese Funktion vorerst nur für Nutzer in den USA und Indien.









Gemini für WearOS

Wir hatten es bereits erwartet und jetzt hat Google es offiziell gemacht: Gemini startet für WearOS und ersetzt damit den Google Assistant auf Smartwatches und ausgebauten Fitnesstrackern. Den Anfang macht die neue Samsung Galaxy Watch 8, die als erstes Gerät mit dem neuen KI-Assistenten ausgestattet wird. Es ist zu erwarten, dass das auch für die bald erscheinende Pixel Watch 4 gilt, die dann womöglich über noch mehr Features verfügt.

In unserem anderen Artikel heute früh hatten wir euch bereits die Neuerungen in Gemini für WearOS gezeigt. Bis der KI-ChatBot auch auf andere Smartwatches kommen wird, sollte es erfahrungsgemäß sehr lange dauern. Doch weil Google die Einstellung des Google Assistant mit Frist zum Jahresende angekündigt hat, könnte es diesmal doch etwas schneller gehen als erwartet.

