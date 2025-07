Gemini Veo 3: Google starker Videogenerator startet in Deutschland – bringt Sound, Dialoge und neue Features

Google hat erst vor wenigen Wochen den neuen Videogenerator Gemini Veo 3 vorgestellt, mit dem sich beeindruckend realistische Videos erstellen lassen. Nach einer kurzen Testphase mit kleiner Nutzerbasis startet das Tool mit dem heutigen Tag in Deutschland und steht auch Abonnenten des kleineren Google One-Abos zur Verfügung. Interessierte Nutzer können täglich eine Reihe von Videos erstellen.



Die von Google für das Gemini-Modell gestarteten Videogeneratoren wissen zu beeindrucken. Wir haben euch schon in den letzten Wochen die Möglichkeiten von Veo 2 und Veo 3 ausführlich vorgestellt und jetzt könnt ihr diese bei entsprechender Voraussetzung selbst ausprobieren. Während Veo 2 schon seit längerer Zeit zur Verfügung steht und mit Verbesserungen glänzt, geht man den großen Schritt zu Veo 3 erst heute.

Veo 3 startet jetzt in Deutschland und 230 weiteren Ländern – also weltweit. Der Videogenerator ist in Gemini integriert und hat laut Googles offiziellen Aussagen bereits Millionen von Menschen begeistert, die diese KI-generierten Videos gesehen haben. Es wurden „unzählige Videos“ erstellt, von denen wir euch natürlich auch schon einige in unseren verlinkten Artikeln gezeigt haben. Doch mit der Einschränkung auf US-Nutzer sowie den Zugang nur über das Google One AI Ultra-Abo für 249,99 Dollar pro Monat war die Nutzeranzahl natürlich überschaubar.

Weil das AI Ultra-Abo weiterhin nur in den USA zur Verfügung steht, öffnet man sich jetzt für das Google One AI Pro-Abo und damit auch für eine deutlich größere Nutzerbasis. Erst vor wenigen Tagen wurde das Google One AI Pro-Abo im Jahrestarif gestartet und ist damit deutlich günstiger als bisher.









Google One AI Pro-Abonnenten können jetzt eine „limitierte Anzahl an Videos“ pro Tag erstellen und die Möglichkeiten von Veo 3 ausprobieren. Wer das sofort nutzen möchte, kann das über den gewohnten Gemini-Zugang tun. Möchtet ihr sofort vorzeigbare Ergebnisse, könnt ihr euch die Veo 3 Prompt-Tipps von Google ansehen, sodass ihr eure täglich limitierten Versuche nicht verbraten müsst.

Man arbeitet daran, die Videogenerierung für jeden sicher und verantwortungsvoll zu gestalten und wendet auch für dieses Tool strenge Richtlinien an. Zudem werden alle Videos mit einem sichtbaren Wasserzeichen und auch einem unsichtbaren SynthID-Wasserzeichen versehen, das bei Nutzung eines Google-Tools kenntlich macht, dass dieses mit KI erstellt wurde. Doch trotz sichtbarem Wasserzeichen wirft ein solcher Videogenerator natürlich Fragen auf.

Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Tagen darüber philosophiert, was diese Technologien für Filmschaffende und die gesamte Filmwelt bedeuten werden:

» Gemini Flow: Google startet ein mächtiges KI-Filmtool – revolutioniert die gesamte Filmproduktion (Videos)

» Jetzt bis zu vier Monate Amazon Music Premium Gratis sichern

» Drei Monate Audible Hörbücher und Podcasts kostenlos

» Kostenlose Amazon Visa Kreditkarte mit Startguthaben und 2 Prozent Cashback sichern

[Google-Blog]