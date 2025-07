Pixel 6a: Google startet massives Akku-Downgrade in Kürze – hier könnt ihr testen, ob ihr betroffen seid

Es war bereits seit einigen Tagen bekannt und jetzt hat Google es offiziell gemacht: Auch das Pixel 6a leidet unter einem Akku-Problem, das bei betroffenen Nutzern eine Drosselung der Leistung notwendig macht. Google wird das entsprechende Update ab der kommenden Woche ausrollen und den Nutzern Entschädigung bieten. Wir zeigen euch, wie ihr jetzt schon testen könnt, ob ihr betroffen seid und was euch geboten wird.



Was Google schon vor einigen Monaten mit dem Pixel 4a durchgespielt hat, startet in Kürze mit dem Pixel 6a: Weil ein nicht näher benanntes Problem mit dem Akku entdeckt wurde, muss dessen Leistung per Software-Update verpflichtend gesenkt werden. Das Update soll ab dem 8. Juli – also Dienstag – ausgerollt werden. Konkret wird bei allen betroffenen Geräten, die bereits 400 Ladezyklen absolviert haben, sowohl die Leistung als auch die Ladegeschwindigkeit massiv gesenkt. So massiv, dass es zur Einschränkung wird.

Google bietet euch Entschädigung

Wir hatten das Ganze bereits in diesem Artikel für das Pixel 4a konkretisiert und mit dem Pixel 6a läuft es ähnlich. Das Update zur Leistungseinschränkung wird nur auf den Geräten ankommen, die betroffen sind. Solltet ihr dazu gehören, wird Google euch in den nächsten Tagen kontaktieren – oder hat euch bereits kontaktiert – und eine Reihe von Möglichkeiten bieten: Ihr bekommt einen kostenlosen Akkutausch ODER 100 Euro Entschädigung ODER einen 150 Euro-Gutschein für den Google Store.

So könnt ihr prüfen, ob ihr betroffen seid

Wer schon vor dem Update wissen möchte, ob das eigene Pixel 6a betroffen ist, kann dies bereits nachprüfen. Öffnet einfach diesen Direktlink und folgt den Schritten. Ihr werdet sofort sehen, ob das auf euer Google-Konto registrierte Pixel 6a von der Akku-Problematik betroffen ist oder nicht. Derzeit sieht es aufgrund der Community-Rückmeldungen so aus, dass der Kreis der Betroffenen sehr groß ist.

