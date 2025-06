Pixel 6a: Massives Akku-Downgrade kommt in Kürze – Google bestätigt potenziell gefährliche Akku-Probleme

Vor mittlerweile drei Jahren hat Google das Budget-Smartphone Pixel 6a auf den Markt gebracht, das als Ableger der ersten Tensor-Smartphones sehr erfolgreich gewesen ist. Doch jetzt gibt es schlechte Nachrichten für viele Nutzer, denn offenbar leidet auch dieses Smartphone an gefährlichen Akku-Problemen, die Google zu einem baldigen massiven Akku-Downgrade zwingen. Das wurde jetzt offiziell bestätigt.



Google scheint mit den Akkus in den Budget-Smartphones kein Glück zu haben: Erst Anfang des Jahres gab es ein massive Akku-Downgrade des Pixel 4a aufgrund eines gefährlichen Akku-Problems und jetzt trifft es den Nachfolger: Das Pixel 6a leidet offenbar unter denselben Problemen, die von Google mittlerweile bestätigt worden sind und durch ein kommendes Update in den Griff bekommen werden sollen.

A subset of Pixel 6a phones will require a mandatory software update to reduce the risk of potential battery overheating. The update will enable battery management features that will reduce capacity and charging performance after the battery reaches 400 charge cycles. We’ll contact impacted customers next month, with all the information they need to address the issue.