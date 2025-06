Pixel-Smartphones: So senkt Google die Akkuleistung vieler Geräte – Infos zur ‚Optimierung des Akkuzustands‘

In dieser Woche durften sich Nutzer eines Pixel-Smartphones über einen ganzen Schwung an Neuerungen freuen, die viele Bereiche des Smartphone-Alltags verbessern sollten. Eine weitere Neuerung steht noch in den Startlöchern und dürfte schon mit einer der nächsten Android-Version starten: Mit der Optimierung des Akkuzustands will man sowohl die Kapazität als auch die Ladegeschwindigkeit der Pixel-Smartphones drosseln. Hier findet ihr alle Infos.



Vor einigen Monaten hat Google die Optimierung des Akkuzustands für Pixel-Smartphones angekündigt und diese schon wenig später als feste Funktion des Pixel 9a ausgerollt. Nutzer des neuen Budget-Smartphones können diese Funktion nicht deaktivieren, während alle Nutzer älterer Pixel-Generationen nach dem Rollout die Wahl haben sollen. Bisher wurde es weder angekündigt noch ausgerollt, doch ein aktueller Teardown deutet darauf hin, dass es nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Aber worum geht es überhaupt?

Akku-Optimierung senkt die Akkuleistung

Weil der in den Pixel-Smartphones verbaute Lithium-Ionen-Akku zu den Verbrauchsmaterialien gehört, muss dieser laut der offiziellen Ankündigung irgendwann ersetzt werden. Um das möglichst weit hinauszuzögern, kommt die Funktion „Optimierung des Akkuzustands“ zum Einsatz. Diese Funktion sorgt dafür, dass die Leistung des Akkus sukzessive gesenkt wird, statt diesen dauerhaft voll zu belasten und eines Tages einen groben Einbruch zu erleben.

Das Ganze beginnt ab dem 200. Ladezyklus zu wirken. Sobald das Smartphone 200 Mal aufgeladen worden ist, wird diese tief in das System integrierte Funktion aktiv und beginnt mit der Leistungssenkung. Dieser Vorgang läuft bis zum 1000. Ladezyklus und gilt danach wohl abgeschlossen. Es gibt danach keine weiteren Optimierungen mehr und tatsächlich wird im Support-Dokument anschließend ein Akkuwechsel empfohlen. Laut den Infos soll die Akku-Kapazität danach bei etwa 80 Prozent liegen, was laut Google-Sicht einen Austausch notwendig macht. Viele Nutzer werden das sicherlich anders sehen.









Ladegeschwindigkeit wird angepasst

Google erklärt die Optimierung des Akkuzustands damit, dass sich mit fortschreitendem Alter der verbauten Batterie die Akkulaufzeit immer wieder etwas verkürzen kann. Durch die Optimierung des Akkuzustands wird daher auch die Ladegeschwindigkeit des für die sich verändernde Kapazität angepasst. Es wird also nicht nur die Akku-Leistung als Ganzes gesenkt, sondern auch die Ladegeschwindigkeit. Und damit geht das vielleicht in einen Bereich, der nicht alle Nutzer begeistern wird.

Zusammengefasst: Die Akkuleistung wird bei aktiviertem Modus mit jedem einzelnen Ladevorgang ab dem 200. Zyklus schrittweise gesenkt. Gleichzeitig wird die Ladegeschwindigkeit gesenkt und es gibt den Akkuschoner, der nur auf 80 Prozent auflädt. In Kombination könnte das nach einiger Zeit spürbare Auswirkungen haben – und das schon vor der eigentlichen Alterung des Smartphones. Selbst im Support-Dokument heißt es, dass Nutzer „geringfügige Änderungen“ bemerken könnten, wobei „geringfügig“ natürlich sehr subjektiv sein kann. Wir wissen nicht, wie weit die Leistung des Akkus gesenkt wird und wir wissen auch nicht, wie weit die Ladegeschwindigkeit gesenkt wird.

Würde man all diese Werte detaillierter angeben, wäre der Aufschrei um die neue Funktion vielleicht gar nicht so groß. Denn man kann dem Pixel-Team sicherlich soweit vertrauen, dass eine gute Balance gefunden worden ist. Ohne weitere Informationen kann das hingegen unschön werden. Das weiß man auch bei Google und gibt den Nutzern ab dem Pixel 9a gar nicht die Möglichkeit, diese Funktion zu deaktivieren. Alle anderen müssen es nicht aktivieren, sollen aber sehr bald dazu in der Lage sein. Und dann stehen da natürlich auch noch wirtschaftliche Interessen zum an immer mehr Stellen empfohlenen Akkutausch im Raum…

