Pixel-Smartphones: Gesten-Navigation funktioniert nach Android 16-Update nicht mehr? Dieser Workaround hilft

Seit der vergangenen Woche dürfen sich viele Nutzer der Pixel-Smartphones über das Update auf Android 16 freuen, doch bei einigen Nutzern währt die Freude womöglich nur kurz. Denn in diesen Tagen berichten immer mehr Nutzer davon, dass ihr Smartphone aufgrund einer mehr oder weniger eingefrorenen Navigation so gut wie unbenutzbar wird. Aber es gibt einen temporären Workaround!



Das seit Mittwoch ausgerollte Pixel-Update auf Android 16 bringt nicht ganz so viele Neuerungen mit, wie sich die Nutzer das erwartet hätten, aber damit kann man sicherlich gut leben. Womit viele Nutzer allerdings nicht leben können, ist eine extreme Verzögerung bei der Gestennavigation, die über das Wochenende wohl eine immer größere Zahl von Nutzern getroffen hat und von selbst auch nicht verschwindet.

Viele Nutzer berichten, dass die Gestensteuerung (Zurück, Home, Taskmanager,…) extrem träge reagiert. Manchmal liegt die Verzögerung bei einigen Sekunden, einige Nutzer warten zehn Sekunden und mehr und ein gar nicht so kleiner Kreis an Nutzern wartet wohl bis zu einer halben Minute, bis die Aktion der Gestensteuerung ausgeführt wird. Das macht das Pixel-Smartphone natürlich absolut unbenutzbar. Wie groß der Kreis der Betroffenen ist, ist nicht bekannt, aber die Webforen haben sich über das Wochenende sehr deutlich mit Fehlerberichten gefüllt.

Das Problem lässt sich auf das Update der vergangenen Woche eingrenzen. Ob es an Android 16 oder an dem mitgelieferten monatlichen Pixel-Update liegt, lässt sich nicht sagen, aber weil beide im selben Schwung installiert werden, spielt das zunächst auch keine große Rolle. Google hat das Problem bisher nicht bestätigt und somit auch noch keinen Fix angekündigt.

Temporärer Workaround

Es soll wohl helfen, die Gestensteuerung durch ein Deaktivieren und erneutes Aktivieren zu reinitialisieren. Dazu müsst ihr einfach nur in die Android-Einstellungen wechseln, dann in den Bereich System wechseln und beim Eintrag Navigationsmodus auf die klassischen Buttons umstellen. Jetzt das Smartphone neu starten und anschließend auf demselben Weg die Gesten-Navigation wieder aktivieren. Das soll das Problem beheben, nach einigen Stunden oder Tagen könnte es aber wieder auftauchen. Dann führt ihr die Schritte erneut durch. Sehr lästig, aber besser so als nach jeder Aktion 30 Sekunden warten zu müssen.

