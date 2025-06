YouTube: Google erhöht den Werbedruck – neue Spots mit 30 Sekunden Länge lassen sich nicht überspringen (TV)

Um noch mehr Premium-Abos zu verkaufen, hat Google zuletzt den Werbedruck auf der Videoplattform YouTube immer weiter erhöht – und jetzt steht schon die nächste Runde an. Wie das Unternehmen jetzt gegenüber Werbetreibenden angekündigt hat, starten schon bald 30-sekündige Werbespots, die sich auf dem Smart TV nicht überspringen lassen. Damit verdoppelt man deren Werbedauer und dürfte die Nutzer nicht erfreuen.



Google erhöht den Werbedruck bei YouTube immer weiter, denn zuletzt ist die Anzahl der Werbespots vor und während eines Videos angestiegen – sowohl im Browser als auch Smartphone. Gleichzeitig geht man massiver als bisher gegen Werbeblocker und dürfte damit dafür sorgen, dass die Umsätze auf der Videoplattform und bei den Creatorn weiter sprudeln. Jetzt nimmt man sich eine Plattform vor, bei der es Werbeblocker noch sehr viel schwerer haben.

Auf Smart TVs bietet man Werbekunden jetzt die Möglichkeit, Werbespots mit einer Länge von 30 Sekunden zu schalten, die vom Nutzer nicht übersprungen werden können. Aktuell befindet sich diese Werbeform im Beta-Test und wird dementsprechend nur wenigen Advertisern angeboten und auch nur sehr selten zu sehen sein. Man wird austesten, wie hoch die Absprungrate der Nutzer ist, wenn solch ein Spot vor einem Video oder gar mitten in einem Video abgespielt wird.

Diese Werbeform erweitert das bisherige Angebot, das Spots von einer Länge bis 15 Sekunden ohne Möglichkeiten zum Überspringen zulässt sowie der bekannten 6-sekündigen Bumper-Ads innerhalb eines Videos. Es ist anzunehmen, dass der Testlauf erfolgreich verlaufen wird und diese Werbeform in nicht all zu langer Zeit auf vielen Smart TVs ankommen wird. In Zeiten, in denen selbst innerhalb von kostenpflichtigen Streaming-Abos Werbung gezeigt wird, könnte die Akzeptanz der Nutzer für diese Werbeform steigen.

Bleibt abzuwarten, ob und wann diese längere Werbeform auch am Desktop oder am Smartphone Einzug halten wird.

