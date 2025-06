Pixel Superfans: Google sagt das frühe Pixel 10-Event ab – kommen die Smartphones später als erwartet?

Erst vor wenigen hat Google einige Pixel Superfans zu einem exklusiven Event rund um die Pixel 10-Smartphones eingeladen, das ihnen wohl eine frühe Vorschau auf die kommenden Geräte geben sollte. Doch daraus wird nichts, denn jetzt hat man das Event schon wieder abgesagt und könnte man damit auch andeuten, dass sich die Smartphones in diesem Jahr verspäten.



Google wird in gut zwei Monaten die Pixel 10-Smartphones vorstellen, die sich in den letzten Wochen immer wieder bei Leakern gezeigt haben. Noch in diesem Monat wollte man auch den treusten Fans einen Blick auf die neuen Geräte ermöglichen, denn es wurde für Ende Juni zum Pixel Superfans-Event in London geladen. Die wenigen eingeladenen Nutzer sollten eine „Sneak Preview“ auf das erhalten, was man in der Pipeline hat.

Doch daraus wird nichts, denn jetzt hat man das Event abgesagt. Alle eingeladenen Nutzer wurden darüber informiert, dass das Event aufgrund von „unvorhersehbaren Umständen“ vollständig abgesagt werden muss. Stattdessen vertröstet man auf das nächste Event Anfang September, bei dem aber vermutlich die kommenden Pixel-Smartphones schon am Markt sein werden. Das gilt zumindest laut den letzten Informationen der Leaker, aber vielleicht wackelt auch dieser Termin.

While we’re no longer able to extend invitations to the Pixel Penthouse event due to unforeseen circumstances, we’re excited to offer you an exclusive alternative prize: an early invitation to our next event, Pixel Superfans Insider Event, on September 4th.