Pixel-Smartphones: Google senkt die Akkuleistung aller Smartphones – neue Optimierung des Akkuzustands

Google setzt bei den Pixel-Smartphones schon seit längerer Zeit immer wieder neue Schritte, um die Akku-Leistung der Geräte für einen möglichst langen Zeitraum stabil und die Batterie gesund zu halten. Jetzt hat man einen weiteren Schritt angekündigt, der trotz Nachvollziehbarkeit sicherlich für Diskussionen sorgen wird: Die Akkuleistung wird sukzessive und ohne Wahlmöglichkeit gesenkt.



Gerade erst hat Google den neuen Pixel Akkuschoner für viele Nutzer ausgerollt, da kündigt sich schon das nächste Update an, das in Kürze auf dem Pixel 9a und in weiterer Folge auf allen anderen Pixel-Smartphones gestartet wird: Die Gesamtleistung des Akkus wird ab dem 200. Ladezyklus sukzessive in kleinen Schritten gesenkt, was man bis zu einem Punkt von 1000 vollen Ladezyklen fortsetzen will, um die Gesamtleistung und den Verschleiß des Akkus zu stabilisieren.

Das Pixel-Team spricht von einer „Optimierung des Akkuzustands“ und verspricht den Nutzern, durch diese Methode den Zustand und die Leistung des Akkus zu verwalten und somit zu optimieren. Denn mit fortschreitendem Alter des Akkus kann die Akkulaufzeit immer weiter sinken, was man durch die Optimierung und auch die Ladegeschwindigkeit möglichst langfristig optimieren will. Beginnen wird das ab 200 Ladezyklen und endet bei 1000 Ladezyklen, wobei allerdings nicht verraten wird, wie häufig die Schritte dazwischen sind und wie groß diese sind.

Allerdings warnt man die Nutzer schon im Dokument, dass die Nutzer möglichst eine geringfügige Änderung der Ladeleistung des Akkus bemerken. Der Akku wird also nicht nur weniger geladen, sondern auch langsamer geladen. In Kombination mit der 80 Prozent-Grenze könnte das mittelfristig sicherlich sehr deutlich spürbare Auswirkungen haben. Also einfach abschalten, wenn man davon nicht überzeugt ist? Nein, Google lässt den Nutzern zukünftig keine Wahl.

In der Ankündigung heißt es, dass diese Einstellung von Pixel 9a-Nutzern und auch Nutzern aller zukünftigen Pixel-Generationen NICHT angepasst werden kann. Die Funktion wird per Update auch auf allen anderen Pixel-Smartphones starten, kann dort aber wahlweise deaktiviert werden.

